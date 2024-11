그룹 블랙핑크 리사/사진제공 = 소니뮤직엔터테인먼트코리아

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 첫 정규로 돌아온다.리사는 20일 0시 라우드 컴퍼니(LLOUD Co.) 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 정규앨범 'ALTER EGO(얼터 에고)' 발매 소식을 발표하고 컴백을 공식화했다.발매 소식과 함께 공개된 영상 속 리사는 독특한 개성을 상징하는 다섯 가지 캐릭터를 연기하며 색다른 콘셉트를 예고, 팬들의 호기심을 자극하고 있다. 앞서 앨범 타이틀을 암시하는 게시물을 업로드하며 궁금증을 자아낸 그는 이번 영상으로 5개의 점이 완전해진 별 모양을 완성시키며 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.데뷔 이후 처음으로 정규앨범을 선보이는 리사는 이번 컴백을 통해 그동안 갈고닦은 역량을 쏟아낼 계획이다. 지난 6월 'ROCKSTAR(락스타)'를 시작으로 'NEW WOMAN(뉴 우먼)', 'Moonlit Floor(문릿 플로어)'까지 활발한 음악 활동을 펼쳐 온 그가 이번에는 어떤 음악을 선보일지 글로벌 리스너들의 기대가 더해지고 있다.라우드 컴퍼니를 설립하고 본격적인 솔로 활동에 돌입한 리사는 화려한 커리어를 자랑하며 독보적인 음악성을 증명했다. 'ROCKSTAR'로 미국 '빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)' 1위, 빌보드 '글로벌 200' 위클리 차트 4위, 태국 스포티파이 차트 1위에 오른 것은 물론, 'MTV 유럽 뮤직 어워즈 2024'에서 로살리아와의 협업곡 'NEW WOMAN'으로 베스트 컬래버레이션과 비기스트 팬스 수상까지 거머쥐며 2관왕에 올랐다.'ROCKSTAR' 뮤직비디오 역시 이례적인 기록을 남겼다. 'ROCKSTAR'는 공개와 동시에 유튜브 글로벌 위클리 뮤직 비디오 차트를 비롯해 한국 위클리 뮤직 비디오 차트 1위를 거뒀고, 현재 조회수 2억 뷰 이상을 돌파하는 등 글로벌 영향력을 증명해 보였다.이뿐만 아니라 리사는 빌보드의 첫 글로벌 커버 스타로 선정되는가 하면, '글로벌 시티즌 페스티벌(Global Citizen Festival)'과 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret) 패션쇼 등 세계적인 무대에 서며 대체 불가 퍼포머로서 입지를 굳히기도 했다.매 컴백 다양한 장르를 시도하며 한계 없는 음악적 변신을 거듭하고 있는 리사. 데뷔 이후 처음으로 정규앨범을 선보이는 그가 계속해서 어떤 활약을 써 내려갈지 이목이 쏠린다.솔로 아티스트로서 빛나는 존재감을 보여주고 있는 리사의 'ALTER EGO'는 내년 2월 28일 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr