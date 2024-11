사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 진정한 가치를 노래한다.15일 에이티즈는 공식 SNS를 통해 오후 2시 발매될 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)'의 'D-DAY' 포스터를 공개했다.공개된 포스터는 에이티즈 멤버들을 골드 액자 프레임 속에 담아낸 디자인으로 눈길을 끌었다. 멤버들은 다채로운 포즈와 스타일링으로 8인 8색의 매력을 뽐내고 있는가 하면, 중앙에 위치해 있는 ‘D-DAY’ 문구는 이들의 컴백을 다시 한번 실감케하며 팬들을 설레게 만들었다.지난달 25일 에이티즈는 미니 11집 발매 예고와 함께 프로모션 맵을 공개하며 글로벌 팬들의 열띤 반응을 얻었다. 이들은 11월이 시작되자마자 연일 티징 콘텐츠를 풀어내며 컴백 분위기를 끌어올려왔다.에이티즈의 자부심을 담아낸 이번 신보에서는 '사랑으로, 사람에 의해, 삶을 위해' 계속 나아가는 이들의 모습을 만나볼 수 있다. 타이틀곡 '아이스 온 마이 티스(Ice On My Teeth)'는 진정한 가치를 안다면 어울리지 않는 것도 훌륭하게 공존시킬 수 있다는 가치관을 힙합 트랙에 담아냈다.더불어 '딥 다이브(DEEP DIVE)', '씬 1 : 밸류(Scene 1 : Value)', '맨 온 파이어(Man on Fire)', '셀피쉬 왈츠(Selfish Waltz)', '이너프(Enough)'까지 다채로운 트랙들로 장르적 다양성을 확보한 것은 물론, 멤버들 또한 작업에 참여하며 에이티즈 특유의 팀 컬러를 더했다.뿐만 아니라 타이틀곡 '아이스 온 마이 티스' 뮤직비디오 티저는 마치 한 편의 누아르 영화를 떠올리게 하며 흥미를 자극한 동시에 추후 공개될 본편을 향한 기대감을 드높였다. 단지 듣는 즐거움뿐만 아니라 보는 재미까지 선사할 것을 예고한 에이티즈에게 글로벌 팬들의 관심이 쏠리고 있다.발매를 하루 앞두고 진행된 기자간담회에서 에이티즈는 "이번 앨범은 지금까지 걸어온 길들과 앞으로 느낄 수 있는 가치에 대한 의미를 담은 곡이다. 우리 에이티니에게도 소중하고 가치 있는 기억으로 남는 활동이면 좋겠다."라고 말하며 컴백 소감을 전하기도 했다.한편, 에이티즈는 오늘 오후 2시 미니 11집 '골든 아워 : 파트 2'를 발매하고, 오후 5시 5분에 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에 출연한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr