사진=엠넷 '스테파' 제공

Mnet '스테이지 파이터'('스테파')가 대중의 선택으로 결정되는 '스테이지 초이스 by PUBLIC' 미션에 돌입한다. 앞서 MC를 맡은 강다니엘이 대본을 숙지하지 못한 채 미흡한 진행 실력을 보여 지적받은 바 있다.오늘(12일) 방송되는 '스테파' 7회에서는 한층 치열해진 계급 전쟁 속 '스테이지 초이스 by PUBLIC' 미션을 시작하는 무용수들의 이야기가 그려진다.2차 계급 이동과 함께 펼쳐지는 '스테이지 초이스 by PUBLIC'은 '스테파' 최초로 대중의 선택으로 작품의 메인 주역이 결정되는 미션이다. 지난 4회 방송 직후에 공개된 '스테이지 초이스 by PUBLIC' 투표 영상에는 수화부터 환자복 의상, 강렬한 테크닉 등 예상을 뛰어넘는 아이디어으로 무장된 무용수들의 안무가 담겨 폭발적인 관심을 모았다.최호종의 '악몽' 창작 안무 영상은 유튜브 인급동 상위권에 진입하며 남다른 저력을 보여줬던바. 촬영 현장에서도 "미친X", "진짜 악몽 같은 사람이야"라는 무용수들의 감탄과 탄성을 받았던 최호종이 '악몽'의 메인 주역이 됐을지 궁금증을 불러일으킨다. 뜨거운 열기만큼이나 무용수들이 각각 어떻게 네 개의 키워드(구원, 중독, 질주, 악몽)를 선택하고, 안무 창작했는지 전해질 예정이다. 과연 오늘(12일) 공개되는 '스테이지 초이스 by PUBLIC' 투표 결과 오직 대중의 선택으로 메인 주역에 캐스팅된 무용수는 누구일지, 그가 만든 무대에 더욱 관심이 쏠린다.7회에서는 K 콘텐츠 미션으로 진행된 '올드보이' '기생충', 'SKY 캐슬', '오징어 게임' 무대 결과도 공개된다. 2차 계급 이동식에서는 모두를 깜짝 놀라게 만드는 충격 반전이 전개된다고 해 궁금증을 자아낸다. 뒤바뀐 계급 표 속 '스테파' 첫 탈락자 발생과 함께 40인의 무용수들도 가려질 예정이어서 본 방송을 향한 호기심을 키우고 있다.Mnet '스테이지 파이터' 7회는 오늘(12일, 화) 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr