그룹 세븐틴/사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 일본에서 새 싱글 앨범을 발표한다.11일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴은 오는 27일 일본 싱글 4집 '소비기한(消費期限·Shohikigen)을 발매한다. 이들은 앨범 출시에 앞서 이날 오후 0시 각종 온라인 음원사이트를 통해 타이틀곡 'Shohikigen'을 선공개했다.'Shohikigen'은 감정의 유효기간에 대한 고민을 표현한 발라드로, 세븐틴의 '히트 메이커' 우지와 범주가 작사·작곡에 참여했다. 멤버들의 섬세한 감정 표현이 스트링, 기타 사운드와 어우러져 아련한 감성의 음악이 완성됐다.이 곡은 인기리에 방영 중인 일본 NHK 드라마 '未来の私にぶっかまされる!?(미라이노 와타시니 붓카마사레루!?)'의 주제곡으로 삽입돼 일찌감치 호응을 얻은 바 있다. 최근 미니 12집으로 일본 레코드협회 골드 디스크 '플래티넘' 인증을 추가하며 높은 현지 인기를 과시한 이들이 새 싱글 앨범으로 어떤 성과를 이룰지 관심이 쏠린다.타이틀곡과 함께 공개된 오피셜 포토에는 13명 완전체 세븐틴의 모습이 담겨 팬들의 폭발적인 반응이 쏟아지고 있다. 사진에서 멤버들은 부드럽고 로맨틱한 매력을 발산했다.세븐틴은 일본 돔 투어를 통해 또 한 번 현지 팬들을 들썩이게 할 예정이다. 이들은 29~30일 반테린 돔 나고야를 시작으로 12월 4~5일 도쿄 돔, 12일과 14~15일 교세라 돔 오사카, 19일과 21~22일 후쿠오카 페이페이 돔에서 'SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR TO JAPAN'을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr