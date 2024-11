레드벨벳 아이린/ 사진=텐아시아 사진 DB

/사진 제공=SM

솔로 데뷔를 앞둔 그룹 레드벨벳 아이린의 첫 번째 미니앨범 'Like A Flower'(라이크 어 플라워) 스케줄 포스터가 공개됐다.5일 공개된 아이린 첫 솔로 앨범 'Like A Flower' 스케줄 포스터는 다채로운 티징 콘텐츠 오픈 일정이 마치 꽃이 피어나는 듯한 감각적인 비주얼로 담겨 있어 이목을 집중시켰다.아이린은 이번 앨범 발매에 앞서 오는 12일부터 무드 클립, 티저 이미지, 힌트 클립, 타이틀 곡 뮤직비디오 티저 등을 순차 공개해 첫 솔로 앨범에 대한 기대감을 한층 높일 예정이다.이번 앨범은 동명의 타이틀 곡 'Like A Flower'를 포함한 다양한 장르의 총 8곡으로 구성돼 아이린의 음악 색깔을 만끽할 수 있다. 아이린의 첫 솔로 앨범은 오는 26일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 전곡 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr