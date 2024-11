사진=우혜림 SNS

걸그룹 원더걸스 출신 우혜림이 만삭 D라인을 뽐냈다.혜림은 5일 자신의 인스타그램에 "시우 때랑은 많은걸 조금씩 다르게 해보고 있어요. "It’s not how big the house is, It’s how happy the home is." 🤰🤍"이라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 혜림은 첫째 아들과 함께 만삭 촬영을 하고 있는 듯한 모습. 특히 혜림은 금방이라도 출산을 할 듯 혈관이 다 보일 정도로 만삭 D라인을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.2010년 원더걸스 멤버로 합류한 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했다. 2022년 2월 장남 시우를 품에 안았다. 현재 둘째 아들을 임신 중이며 오는 12월 출산 예정이다.그는 만삭임에도 불구하고 월요일에서부터 금요일까지 KBS 영어 라디오를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr