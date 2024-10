사진=엠넷 '로투킹' 제공

'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 두 번째 탈락팀이 공개된다. 앞서 더뉴식스(THE NEW SIX)가 탈락한 바 있다.오늘(31일) 방송될 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 7회에서는 파이널 생방송에 진출할 대망의 5팀이 가려진다. 파이널을 목전에 두고 아쉽게 탈락한 팀의 정체도 베일을 벗는다.이날 방송에서는 지난주 3차전 1라운드 '에이스 배틀'에 이어 2라운드 '팀 배틀' 나머지 무대들이 펼쳐진다. 1라운드 에이스 랭킹에서 2위를 기록, 상승세를 탄 에잇턴(8TURN)은 "가장 예상 안 가는 팀"으로 꼽히는 팀. 2라운드에서 에잇턴은 아이브 'LOVE DIVE'를 선곡, 과감한 퍼포먼스로 승부수를 던져 또 한 번 막내의 패기를 선보일 예정이다.1라운드에서 최하위를 기록하며 아쉬운 성적을 받은 유나이트(YOUNITE)는 절치부심한 무대를 예고하며 설욕에 나선다. 3연속 출격하는 에이스 은상을 중심으로 유나이트는 에스파 'Armageddon'을 자신들만의 색깔로 강렬하게 풀어낸다. 탈락을 면하기 위해 독기를 품은 유나이트가 선보일 무대는 어떤 모습일지 기대를 모은다.1라운드 1위로 선두를 달리고 있는 크래비티(CRAVITY)는 엑소 '중독'을 선곡해 무대를 준비하지만 예상치 못한 난관에 부딪힌다고. 공개된 예고 영상에서 "긴장이 안 된다"며 여유 있는 모습을 보인 한편 리허설 중 계속되는 실수가 발생하면서 "큰일 났다", "망했다"며 낙담하는 상황이 포착돼 크래비티가 끝까지 상위권을 지킬 수 있을지 귀추가 주목된다.원어스(ONEUS)는 파이널을 향한 마지막 관문인 이번 무대에서 필살기를 꺼낸다. 자신들의 곡인 '월하미인'을 선곡, 한국적인 멋이 깃든 아름다운 퍼포먼스를 선보이는 것. "한계를 깨부수고 3차전 1위를 해보겠다"며 각오를 다진 원어스의 무대에 상대 팀은 "이게 원어스 선배님"이라며 감탄해 과연 1라운드 4위를 기록한 원어스가 팀 퍼포먼스로 반등에 성공할지 궁금증을 끌어올린다.'로드 투 킹덤 : ACE OF ACE'는 매주 목요일 밤 9시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr