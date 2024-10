그룹 키스오브라이프/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 키스오브라이프 쥴리/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 키스오브라이프 하늘/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 키스오브라이프 벨 /사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 키스오브라이프 나띠 /사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 이번 컴백 타이틀곡 'Get Loud'(겟 라우드)로 '대세'로서 입지를 굳히기에 돌입했다.키스오브라이프는 서울 광진구에 위치한 예스24 라이브홀에서 미니 3집 'Lose Yourself'(러브 유어셀프) 발매 기념 쇼케이스를 열었다.이날 쥴리는 "올 여름 'Sticky'(스티키)로 과분한 사랑을 받아 감사한 마음으로 앨범을 준비했다"며 말문을 열었다.하늘은 이번 앨범 'Lose Yourself'에 대해 "그동안 앨범에서 다뤘던 자유를 초월해 몰입의 과정을 음악적으로 표현한 앨범이다. 다양한 장르로 구성해 듣는 재미가 있을 것"이라고 설명했다.벨은 타이틀곡 'Get Loud'(겟 라우드)작사 작곡에 참여하게 된 계기에 대해 "송 세션을 통해 생겨난 곡이다. 평소 시간 나는대로 세션에 곧 잘 참여하는 편인데 기회가 돼서 출중한 프로듀서와 작업하게 돼서 좋은 곡을 만났다"고 밝혔다. 이어 벨은 "'Get Loud'는 현실에서 꿈을 좇는 아티스트의 이야기를 담는다"며 "누군가에게는 괴짜 같을 수 있지만 이 모습이 얼마나 매력적이고 프로페셔널해 보이는 곡인지를 그려내고 있다"고 말했다.또한, 쥴리는 키스오브라이프만의 장점에 대해 "이번 활동에 많은 선배님과 활동할 예정인데, 함께 음악을 하면서 무대를 꾸며나가는 것 자체가 영광이다. 저희 특별한 점은 다양한 음악성을 시도했다는 게 아닐까 싶다"고 밝혔다. 그는 "힙합과 알앤비에 대한 이해도가 높아서 그런 요소가 녹여진 퍼포먼스와 음악 장르가 우리만의 특색일 것 같다"고 설명했다.벨은 이어 "수록곡마다 장르도 다르고 찾아볼 수 있는 매력도 다르다. 대중들이 수록곡 들으면서 그 매력을 찾게 하도록 하기 위해 정말 노력을 많이 기울였다"고 작업에 기울인 노력을 언급했다.쥴리는 "수록곡과 타이틀을 늘 상반된 느낌으로 내고자 한다. 다양한 음악성을 소화할 수 있다는 걸 보여드리고 싶다는 생각이다"라며 덧붙였다.이날 키스오브라이프는 코첼라 무대에 서고 싶다는 포부를 밝히기도 했다. 나띠는 "데뷔 때부터 큰 꿈 가져왔다. 코첼라 무대에 꼭 서고 싶다. 우리가 열심히 무대도 서고 음원 활동도 하는 이유다. 앞으로 더 크게 성장하겠다"며 의지를 다졌다.나띠는 "저희가 최근에 해외 공연을 다녀왔다"면서 "외국 분들도 다같이 'Sticky'를 따라 부르시더라. 처음 데뷔했을 때에는 여러 행사를 다녔지만 다같이 부를 수는 없었다. 그런데 이번에는 모두가 다 알 정도로 좋아해주셔서 저희가 성장했다는 게 실감이 났다"며 기뻐했다.키스오브라이프의 세 번째 미니 앨범 'Lose Yourself'는 타이틀곡 'Get Loud'를 비롯해 총 7개 트랙이 수록됐다. 'Get Loud'는 더기 스타일의 힙합 리듬과 라틴 풍의 멜로디, 이를 뒷받침하는 기타 스트로크 찹을 특징으로 하는 곡이다. 이 곡의 가사는 자신이 좋아하는 것에 몰입하며 꿈을 꾸는 이들의 이야기를 다루고 있다. 특히 멤버 벨이 작곡에 참여했다. 벨은 데뷔곡 '쉿 (Shhh)'을 비롯해 '안녕, 네버랜드', 'My 808', 'Says It', 'Te Quiero' 등에 참여해 대중적 사랑을 받았던 바 있다.한편, 키스오브라이프의 미니 3집 'Lose Yourself'는 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr