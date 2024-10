엑스디너리 히어로즈/ 사진 제공=JYP

밴드그룹 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 배우 김유정의 '공개 샤라웃'에 기쁜 마음을 내비쳤다.엑스디너리 히어로즈(건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연)는 서울 성동구의 한 카페에서 미니 5집 'LIVE and FALL'(리브 앤드 폴) 발매 기념 인터뷰를 열고 다양한 이야기를 들려줬다.이달 초 김유정은 엑스디너리 히어로즈의 노래를 SNS에 올렸다. 김유정은 팔로워들에게 엑스디너리 히어로즈의 미니 3집 수록곡 'Good enough'(굿 이너프)를 추천했다.이를 알고 있냐는 질문에 멤버들은 "소식을 접했다"며 고개를 끄덕였다. 오드는 "공개적으로 샤라웃을 해주신 게 처음이라 어안이 벙벙했다"고 소감을 밝혔다. 이어 "그래도 우리가 잘하고 있구나 생각이 들어서 뿌듯하고 기분이 좋았다"며 미소 지었다.이 외에도 성장세를 실감하는 경우가 종종 있다고. 가온은 "볼링장에 갔는데 저희 노래가 나왔다. 볼링 치는데 스트라이크가 계속 나왔다. 응원 점수가 있었던 것 같다"고 너스레를 떨었다. 가온은 "'얘네 노래 좋더라, 명반을 잘 내고 있는 것 같다' 이런 이야기를 들을 때마다 너무 뿌듯하고 동기 부여가 된다"고 밝혔다.건일은 "방금 전에 따끈따끈한 소식을 들었다. 'PLUTO'(플루토)라는 곡이 노래방에 등록됐다더라. 저희가 아끼는 곡들이 노래방에 하나씩 하나씩 등록될 때마다 많은 사람들이 이 노래를 같이 부르고 싶어 하는구나 싶다"고 말했다. 건일은 카페에서, 마트에서 엑디즈 노래가 나온다며 지인들에게 연락이 오기도 한다"고 덧붙였다.새 미니 앨범에는 타이틀곡 'Night before the end'(나이트 비포 디 엔드)를 포함해 총 8곡이 실린다. 여섯 멤버는 이번에도 타이틀곡을 비롯한 다수의 곡 작업에 참여해 음악적 성장을 담아냈다.엑스디너리 히어로즈의 미니 5집 'LIVE and FALL'은 14일 오후 6시 각종 음원사이트에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr