사진제공=S2엔터테인먼트

그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 선공개 곡을 발매한다.4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 미니 3집 'Lose Yourself'의 선공개 트랙 'R.E.M'은 브리트니 스피어스, 셀린 디온 등 2000년대 디바들의 명곡을 탄생시킨 가수 겸 프로듀서 캐시 데니스(Cathy Dennis)와의 협업곡으로 빈티지한 EP 리프와 묵직한 베이스, 현대적인 R&B 리듬이 어우러지는 미디엄 템포 R&B POP 장르의 곡이다.그루비하고 감성적인 무드의 탑 라인과 멤버들의 몽환적이고 따뜻한 보컬이 어우러져 Y2K 무드를 완벽히 재현한 이 곡은 꿈속에서 나타나는 누군가를 그리워하며 꿈에서 깨어나지 않고 'REM'(렘) 수면 상태를 유지하고 싶다는 메시지를 담았다.앞서 'Midas Touch'와 'Nothing'을 통해 2000년대 Y2K 감성을 재현해냈던 KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 또 다른 Y2K 무드를 가진 'R.E.M'로 리스너들의 기대감을 충족시키고 미니 3집 앨범 전반에 대한 기대감을 높일 예정이다.소속사 S2엔터테인먼트는 "선공개 곡 'R.E.M'은 보컬리스트로서의 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 매력을 온전히 느낄 수 있는 곡이자 오는 15일 공개되는 타이틀곡 'Get Loud'와 연결되는 트랙"이라고 귀띔했다.한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 미니 3집 'Lose Yourself'는 오는 15일 오후 6시 베일을 벗는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr