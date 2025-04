더보이즈/ 사진 제공=원헌드레드

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 후속곡 활동으로 앨범 발매 열기를 이어간다.소속사 원헌드레드는 3일 더보이즈가 정규 3집 'Unexpected'(언익스펙티드)의 타이틀곡 'VVV'(브이브이브이)에 이어, 후속곡 'Rock and Roll'(락 앤 롤)로 음악 방송 활동을 시작한다고 밝혔다.'Rock and Roll'은 그루비한 펑크 비트와 감각적인 R&B 멜로디가 어우러진 곡이다. 가사에는 사랑에 빠진 뜨거운 순간의 열정과 멈출 수 없는 끌림을 담아냈다. 지난달 23일 무료로 개최된 '스페셜 스테이지'를 통해 안무를 포함한 무대가 최초로 공개됐다.더보이즈는 지난 3월 17일 신보 'Unexpected'를 발매하고 다양한 활동을 이어왔다. 이번 앨범은 초동 판매량 74만 장을 돌파하며 커리어 하이를 경신했다. 이로써 더보이즈는 네 번째 하프 밀리언 셀러를 달성했다. 팬들의 성원에 힘입어 더보이즈는 'Rock and Roll'을 후속곡으로 확정 짓고 타이틀곡 'VVV'와는 또 다른 매력으로 활동에 나선다.더보이즈는 3일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 각종 음악방송을 통해 후속곡 'Rock and Roll' 활동을 시작한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr