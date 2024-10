사진=텐아시아DB

스타쉽엔터테인먼트 소속 보이그룹 크래비티가 팀 랭킹 1위에 올랐다.지난 3일 방송된 Mnet '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 3회에서는 더크루원, 원어스, 크래비티의 '트리플 대진'으로 1차전 'VS' 미션이 마무리됐다.트리플 대진은 원어스(ONEUS)의 무대로 시작됐다. NCT127의 '영웅'을 선곡한 원어스는 원곡의 오리엔탈 콘셉트를 반전시켜 젠틀하지만 박진감 넘치는 영화 '킹스맨'으로 재해석, 우산을 활용한 댄스 퍼포먼스와 비밀의 공간 등을 사용한 다채로운 구성으로 눈길을 사로잡았다. 슈트 차림으로 화려한 액션 오프닝을 선사한 에이스 환웅에게 극찬이 쏟아졌다.더크루원(ATBO·JUST B)은 더보이즈(THE BOYZ)의 'WATCH IT'을 선곡, 뱀파이어 콘셉트를 표현했다. 원곡자이자 지난 시즌 우승자인 더보이즈 주연의 "소름 돋을 포인트가 있어야 한다"는 조언을 받은 더크루원은 강렬한 눈빛을 가진 에이스 정승환의 독무, 이건우의 고음 애드리브 등 쉴 틈 없이 터지는 하이라이트 구성으로 다양한 퍼포먼스를 보여줬다.지난 평가전 에이스 배틀에서 최하위에 등극, 팀 퍼포먼스를 선보이지 못한 크래비티(CRAVITY)는 다시 한 번 형준을 에이스로 내세우며 설욕전에 나섰다. 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER)의 'Sugar Rush Ride'를 악마의 달콤한 속삭임에 빠져드는 소년의 모습으로 연출한 크래비티는 태영·원진의 페어 텃팅 안무, 에이스 형준의 칼군무로 강렬한 인상을 남겼다.대진별 맞대결이 모두 마무리된 후 1차전 'VS' 미션의 최종 순위가 공개돼 이목을 끌었다. 먼저 '팀 랭킹'에서는 각 대진에서 승리한 크래비티, 유나이트, 더뉴식스가 1~3위를 차지하며 반등에 성공했고, 원어스, 템페스트, 더크루원, 에잇턴이 순서대로 그 뒤를 이었다. 이어 공개된 '에이스 랭킹'은 1위 원어스 환웅, 2위 유나이트 은상, 3위 크래비티 형준, 4위 더뉴식스 은휘, 5위 템페스트 LEW, 6위 더크루원 정승환, 7위 에잇턴 윤규 순이었다.베네핏인 2차전 큐시트 결정권은 팀 1위와 에이스 1위 팀 에이스들의 단판승으로 결정됐다. 크래비티 형준과 원어스의 환웅의 손에 최종 승리가 걸린 것. 형준은 소품 없이 무대에 올라 유연하고 깔끔한 춤선으로 자신의 실력을 증명했다. 환웅은 온몸에 가루를 뒤집어쓰는 퍼포먼스로 시작해 화약을 터트리고 가시로 된 왕관을 쓰는 마무리까지 화려한 무대를 선보였다. 결과는 환웅의 승리로, 원어스가 2차전 큐시트 결정권을 갖게 됐다.2차전 큐시트 결정권을 원어스가 갖게 된 가운데, 2차전 미션은 'IDENTITY'(아이덴티티)로 밝혀졌다. 각 그룹의 노래로 무대를 꾸미는 가운데 이번에는 두 명의 에이스가 출격할 예정이다. 회를 거듭할수록 예측할 수 없는 흥미진진한 전개로 눈 뗄 수 없는 몰입도를 선사하고 있는 가운데, 이번 2차전을 통해 '로드 투 킹덤 : ACE OF ACE' 첫 번째 탈락팀이 발생하는 룰이 더해지며 긴장감을 끌어올렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr