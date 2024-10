이적/ 사진=텐아시아 사진 DB

사진 제공=KBS 2TV ‘싱크로유’

가수 이적이 AI 추리에 진심인 모습을 보였다.지난달 30일 방송된 '싱크로유'는 더욱 업그레이드된 스케일을 예고하며 기대를 높였다.1라운드 라인업으로 백지영 '친구라도 될 걸 그랬어', 존박 '봄여름가을겨울', 박재범 'Hype Boy'가 공개됐다. 백지영과 존박의 무대에 이적은 "존박 씨는 어제 같이 있었는데도 얘기 안 했다. 나오면 저 친구의 어떤 말도 믿을 수 없다"라며 절연 선언에 나섰다. 이어 백지영의 무대에는 "AI가 음까지 일부러 벗어나게 한다면 저는 이 프로그램 안 하겠다"라며 '극단적 추리'에 나서 좌중을 웃음바다로 만들었다.이에 추리단은 1라운드 진짜 드림아티스트로 존박, 백지영을 추리했지만, 존박, 박재범이 무대에 등장해 실패로 돌아갔다. 존박은 "(이적에) 뵐 낯짝이 없다"라며 해명에 나선 것도 잠시, AI 백지영으로 하차 위기에 빠진 이적에 "대신 같은 소속사인 저를 써주시면 되겠다"라고 어필해 웃음을 자아냈다. 박재범은 "저도 (백지영) 진짜인 줄 알았다. 너무 사람 목소리 같다"라고 '싱크로유'의 AI 스케일에 경탄했다.이어진 2라운드는 3명의 아티스트가 더해진 라인업으로 난이도를 확 높였다. 2라운드가 끝나자 유재석은 "지난 1, 2회보다 더 어려워지지 않았어요?"라며 단 일주일 만에 급상승한 난이도에 당황했다. 2라운드 진짜 드림아티스트는 백지영, 온유, 이창섭이 등장해 모두를 경악케 했다. 이때 카리나가 연달아 정답 추리에 성공, 유재석이 "오늘 카리나 날이네"라며 '날카리나'를 인정했고, 마침내 진짜 드림아티스트로 등판한 백지영 역시 "카리나가 날카롭다. 정확하게 알더라"라며 엄지를 치켜들었다.그런가 하면 드림아티스트들이 잇따라 컴백 일정을 공개해 스튜디오를 떠들썩하게 만들기도. '9월 컴백' 온유를 필두로 이창섭, 박재범이 10월 컴백을 예고하며 1분 미리 듣기까지 나서자, 백지영은 "제가 사실 10월에 나오려고 했는데, 피하고 싶다. 안되겠다"라고 '실시간' 컴백 연기를 선언해 유재석을 폭소케 했다.마지막 3라운드는 백지영과 존박의 '그대네요', 박재범과 온유의 '가끔', 김정민과 이창섭의 'Welcome to the Show'로 듀엣 무대가 펼쳐졌다. 이적은 "이런 듀엣은 상상도 안 해봤다"라며 기대감을 내비쳤다. 김정민과 이창섭의 무대에 카리나는 "창섭 선배님이 이렇게 밴딩을 깊게 하는 걸 들어본 적이 없다"라며 예리한 추리를 선보였다. 이에 추리단은 카리나의 선택에 따라 존박, 박재범, 온유를 진짜 드림아티스트로 선택, 두 번째 성공이라는 쾌거를 거뒀다.이로써 '싱크로유' 3회는 역대급 충격 반전 무대와 함께 환상적인 무대를 선사했다. 박재범과 온유의 '가끔'이 진짜, 김정민과 이창섭의 'Welcome to the Show'가 AI, 백지영과 존박의 '그대네요'가 백지영만 AI로 밝혀지며 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 특히 박재범과 온유가 진짜 드림아티스트 듀엣으로 등장해 기립박수가 터져 나왔다. 이적은 "이런 그림은 상상을 못했는데 너무 잘 어울린다"라며 박수를 보냈다.이에 박재범이 "내년부터 워터밤 같이 다니자"라고 온유에 전격 듀오 제안에 나서 모두를 설레게 했다. 김정민과 이창섭의 무대에 이적은 "왜 이렇게 AI가 진짜처럼 들어와?"라며 경악하기도. 존박은 AI 백지영과 흠 잡을 데 없는 하모니로 반전 무대를 탄생시켰다.KBS 2TV '싱크로유'는 매주 월요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr