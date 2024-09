/ 사진 제공: 키트베러

가수 Red Pig Flower, 옫쏭, 문나이프, 현온, Magnetic Soulja가 금주 ‘위클리 키트앨범’ TOP5에 이름을 올렸다.키트베러(KiTbetter) 측은 오늘(27일) 9월 4주 차 ‘위클리 키트앨범(Weekly KiTalbum)’의 주인공들을 공개했다.‘위클리 키트앨범(Weekly KiTalbum)’은 스마트 기기용 실물 음반인 키트앨범을 제작, 서비스하는 키트베러(KiTbetter)에서 제공한다. 특히 아티스트의 비용 부담 없는 쉽고 빠른 키트앨범 제작·출시 서비스인 키트스튜디오로 출시된 국내외 키트앨범 중 매주 다섯 장의 앨범을 선정해 발표하는 프로모션을 진행 중이다.9월 4주 차 위클리 키트앨범으로는 Red Pig Flower, 옫쏭, 문나이프, 현온, Magnetic Soulja가 선정됐다.이번 주 1위에 등극한 키트앨범은 아티스트 Red Pig Flower의 싱글 ‘Fantasy More(판타지 모어)’다. Red Pig Flower는 독일 베를린을 중심으로 활동 중인 DJ이자 프로듀서로 유럽은 물론 한국과 일본 등 다양한 국가에서 공연과 컬래버레이션을 진행하고 있다. 지난해 10월에 발매된 EP ‘We Need Space(위 니드 스페이스)’ 이후 약 1년 만에 선보인 이번 싱글에서도 미국과 한국, 싱가포르의 보컬리스트들과의 신선한 컬레버레이션을 선보였는데, 테크노와 하우스가 혼합된 일렉트로닉 사운드에 서정적인 관점을 더한 몽환적이면서도 유니크한 사운드가 인상적이다.2위로는 꾸준히 신보를 발매하며 존재감을 드러내고 있는 프로듀서이자 싱어송라이터인 옫쏭의 EP ‘Light(라이트)’가 선정됐다. 사운드 자체에 집중했던 전작들과 다르게 이번 EP에서는 앨범 타이틀 그대로 ‘더 조명받아 마땅한’ 아티스트들과의 협업을 통해 한층 더 멜로디컬하고 다채로운 사운드의 트랙들로 구성되었다. 그 중 타이틀곡인 ‘It was you(Feat. Endoff)’에서는 트랙 메이커로서의 모습뿐만 아니라 플레이어로서의 옫쏭의 매력을 담아낸 부드러운 사운드가 매력적이다.프로듀서 문나이프의 EP ‘Trust Yourself(트러스트 유어셀프)’가 이번 주 위클리 키트앨범 3위. 한국의 색채를 담은 EDM 5곡이 수록된 이번 앨범에는 그룹 XENEX(제넥스)의 희석부터 뉴진스님과 함께 활동 중인 가수 관서현보살, ‘싱어게인3’ 김마스타 등 다양한 아티스트들이 참여했으며, 특히 타이틀곡인 ‘Finale(피날레)’는 모두가 꿈꾸는 피날레의 순간을 표현한 희망적인 가사가 담겨있다.이번 주 4위에 선정된 싱어송라이터 현온의 싱글 ‘열지 못하는 마음’은 사랑이 끝난 후 남은 감정을 담은 곡이다. 더 이상 함께할 수 없다는 것을 알고 있기에 상대방의 행복을 빌면서도 동시에 미련을 가지게 되는 양면적인 마음을 담은 가사처럼 이별의 슬픔과 상처를 오히려 발랄하게 표현한 사운드가 귀를 사로잡는다.5위로는 영국을 중심으로 활동 중인 래퍼 Magnetic Soulja의 싱글 ‘Don’t Wait 4 Soulja Muzik’이 차지했다. 지난 8월 EP ‘Law of Attraction(로우 오브 어트랙션)’을 시작으로 활발한 활동을 이어가고 있는 Magnetic Soulja는 트랩 사운드를 기반으로 한 음악을 선보이고 있으며, 이번 싱글 ‘Don’t Wait 4 Soulja’는 특유의 우울하면서도 다크한 분위기가 인상적이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr