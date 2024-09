프로미스나인/ 사진 제공=플레디스

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 'Supersonic'(슈퍼소닉)으로 연일 커리어 하이를 찍고 있다.프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)의 세 번째 싱글 앨범 'Supersonic'과 동명의 타이틀곡 'Supersonic'은 국내 주요 음원 사이트 멜론 '톱 100'에서 10위(23일 오전 8시 기준)를 찍었다. 프로미스나인이 이 차트 '톱 10'에 진입한 것은 이번이 처음이다.지난달 12일 공개된 이 곡은 이 차트 99위(8월 13일 0시 기준)로 첫 진입한 이래 꾸준히 순위를 끌어올렸다. 음악방송 4관왕을 휩쓸며 공식 활동을 마쳤지만, 상승세는 지속됐다.'Supersonic'은 멜론 일간 차트와 주간 차트에서도 기세를 이어가고 있다. 이 노래는 22일 자 일간 차트에서 13위를 차지했고, 주간 차트(집계 기간 9월 16일~9월 22일)에서는 전주 대비 여섯 계단 오른 14위에 자리했다. 벅스에서는 발매 직후 실시간, 일간, 주간 차트(집계기간 8월 12일~8월 18일) 정상을 꿰찼고, 지금까지도 '톱 10'을 유지하며 인기를 증명했다.이처럼 'Supersonic'은 청량한 사운드와 중독성 강한 후렴구로 K-팝 팬들을 홀리며 올 여름 '대중 픽'을 받는데 성공했다. 또한 숏폼 플랫폼에서 댄스 챌린지 영상이 화제를 모으며 영상 누적 합산 조회수 1억 뷰를 넘겼다.이 기세를 몰아 프로미스나인은 올 가을에도 주요 축제와 행사를 종횡무진 누비며 활약할 예정이다. 이들은 지난 12일 서울대학교 공대 축제에서 'Supersonic'을 비롯해 'Stay This Way', 'DM', 'WE GO' 등 히트곡 퍼레이드로 떼창을 이끌어냈다.프로미스나인은 오는 25일 경희대학교와 중앙대학교, 10월 1일 숭실대학교, 10월 2일 인하대학교 축제에 출연한다. 이 외에도 여러 페스티벌 무대에 설 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr