그룹 방탄소년단 정국 다큐멘터리 포스터/사진제공=HYBE, CJ CGV

그룹 방탄소년단 정국의 첫 단독 다큐멘터리 영화 '정국: 아이 엠 스틸'이 바로 오늘 전 세계에 개봉한다.'정국: 아이 엠 스틸'은 타고난 재능과 빛나는 노력으로 무한 성장 중인 아티스트 정국, 전 세계 음악시장을 사로잡은 '글로벌 팝스타'에 등극하기까지 정국이 지나온 약 8개월의 여정과 아미(ARMY)를 향한 진솔한 마음을 담아낸 영화. 정국은 'Seven (feat. Latto)', '3D (feat. Jack Harlow)', 'Standing Next to You'를 연달아 히트시키고, 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'을 24주 연속 미국 '빌보드 200'에 진입시켜 K-팝 솔로 앨범 최장기 차트인을 기록했다. 이번 영화는 그의 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'의 전 제작 과정부터 활동기까지, 뉴욕, 런던, 서울 등 세계 각지를 누비며 진행되었던 지난 8개월간의 황금빛 순간을 담아냈다. 일찌감치 "빨리 극장에서 만나고 싶다", "9월 18일만 기다린다", "골든타임에 함께할 수 있어 영광", "영화 기대된다" 등 뜨거운 기대와 관심을 모아 온 영화 '정국: 아이 엠 스틸'이 마침내 오늘 개봉해 관객들을 찾아간다.그뿐만 아니라 '정국: 아이 엠 스틸'의 개봉을 기념해 포트레이트 포스터를 전격 공개했다. 공개된 포스터에는 정면을 응시하는 정국의 초상이 담겨, 그의 깊은 눈빛을 만나볼 수 있다. 또한 양옆에는 다양한 각도에서 조명한 정국의 얼굴이 어우러져 시선을 사로잡는다. 이에 영화를 통해 무대 위의 카리스마 넘치는 정국의 모습부터 우리가 알지 못했던 무대 아래의 모습까지 다채로운 매력을 모두 확인할 수 있을 것으로 기대를 모은다.영화 '정국: 아이 엠 스틸'은 바로 오늘부터 한국을 비롯해 전 세계 120개 이상의 국가/지역의 극장에서 만날 수 있으며, 일본에서는 10월 4일 개봉한다. 영화 예매와 극장에 대한 자세한 정보는 한국은 CGV 홈페이지와 모바일앱에서, 글로벌은 웹사이트인 JUNGKOOK-IAMSTILL. COM에서 확인할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr