사진=베네피트 제공

사진=베네피트 제공

메이크업 브랜드 베네피트(benefit)가소녀시대 태연과 함께한 2024 가을 컬렉션 뷰티 화보를 공개했다.2일 공개된 태연은 이번 화보에서 가을 분위기가 느껴지는 청순하면서도 감성적인 분위기를 완벽하게 소화했다. 태연은 포근하고 로맨틱한 룩부터 신비롭고 깊이감 있는 룩까지 각기 다른 가을 정취를 담아서 표현했다.첫 번째 화보에서 태연은 따스한 가을의 오후 햇살이 드리워지는 정원을 배경으로 바람에 흩날리는 아련함과 청초한 매력이 넘나드는 비주얼을 선보였다. 두 번째 화보에서는 포근하고 러블리한 분위기를 연출했다.태연은 지난달 29일 영국의 팝스타 샘 스미스 '아임 낫 디 온리 원'(I'm Not The Only One) 가창에 참여했다. 이번 컬래버레이션은 데뷔 10주년을 맞은 샘 스미스가 한국 팬들이 보내온 뜨거운 사랑에 보답하기 위해 태연에게 먼저 한국어 가사가 포함된 새로운 버전에 대한 아이디어를 제안하며 이뤄진 것. 샘 스미스는 "태연과 같이 다재다능한 퍼포머가 이번 프로젝트에 참여하고 놀라운 보컬을 선사해줘서 정말 감사하다"고 전했다.태연은 소녀시대 및 솔로 활동을 통해 독보적 보컬과 뛰어난 실력을 갖춘 한국의 대표 보컬리스트로서 최근에는 신곡 'Heaven'으로 청량한 보컬 매력을 선보였다. 특히 지난해 발매된 5집 미니 타이틀 곡 'To. X'(투 엑스)는 현재까지도 주요 음원 차트 상위권에 이름을 올리며 '믿듣탱' 저력을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr