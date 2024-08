[종합] 지창욱, 6개월 된 딸 있었다…재벌집 장인어른 대저택 '감탄' ('가브리엘')

사진제공=JTBC

배우 지창욱이 멕시코에 있는 아내와 딸을 만났다.지난 23일 방송된 'My name is 가브리엘(이하 ‘마이 네임 이즈 가브리엘’)' 8회에서는 르완다 모델 홍진경과 멕시코 농부이자 재벌가 사위인 지창욱의 이야기가 이어졌다.지창욱은 멕시코 농부 히마도르 삐뻬의 삶을 시작했다. 아가베 7톤 수확 일을 마치고 집에 도착한 지창욱은 느닷없이 생긴 아내와 6개월 된 딸에 당황스러워하며 아내가 차려준 첫 집밥을 함께했다. 지창욱은 "어색해서 맛도 기억이 안 난다"라고 말해 웃음을 자아냈다.당황의 연속은 이뿐만이 아니었다. 지창욱이 샤워를 하러 간 사이 화장실에서 쿵 소리가 났고, 알고 보니 이는 샤워기가 부러진 사고였다. 욕실 안에서 분투하던 지창욱은 슬며시 나와 본격 육아 모드로 돌입했고 이에 홍진경은 "샤워기 얘기는 안 하네?"라고 지적해 폭소를 안겼다. 지창욱은 이후 광장으로 나가 아이들과 전력을 다해 축구까지 하며 고단한 하루를 마쳤다.다음 날은 아가베 1톤을 홀로 수확하는 일정이 잡혀 있었다. 아침부터 준비를 마친 지창욱은 "컨디션이 나쁘지 않다"면서도 코피 투혼을 선보였다. 체감 온도 37도 아래에서 지옥의 아가베 수확이 다시 시작됐다. 달라진 점은 누구의 도움도 없이 혼자 해야 한다는 것. 지창욱은 "난 우리 농장의 에이스 삐뻬"라고 주문을 걸었지만, 노동량이 만만치 않았다. 설상가상 꼬아(작업 도구)까지 망가뜨리며 본격 '파괴왕'으로 등극했다.위기일발의 상황에 등장한 구세주는 매제인 호세였다. 지창욱은 호세의 개인 강습에 부쩍 달라진 능력치를 보였고, 덕분에 아가베 1톤 수확까지 완료할 수 있었다. 히마도르 호세는 일을 하기 싫을 땐 어떻게 하냐는 질문에 "일을 한다"고 답변해 깊은 인상을 남겼다. 가족들을 부양해야 하는 책임과 생계 때문이었다. 지창욱은 "저도 어렸을 땐 어머니를 모셔야 하고 돈을 벌어야 해서 생존의 느낌이었다면 지금은 사실 좀 변했다. 욕심이고 자존심이고 이런 게 더 강하다"라고 삶이 안정되면서 다른 목표를 좇게 됐음을 털어놓으며 자신을 되돌아봤다.방송 말미에는 장인어른 집에 초대된 재벌가 둘째 사위 삐뻬의 사연이 담겨 흥미를 더했다. 한 달에 억 단위 수입을 올리는 삐뻬의 장인어른은 테킬라에서 증류소 사업을 하는 소문난 재벌. 이날 방송에서는 삐뻬의 대규모 처가 식구들 공개는 물론, 스마트 주방부터 당구장, 마사지룸, 야외 수영장까지 입이 떡 벌어지는 처가하우스가 공개돼 눈길을 사로잡았다. 이런 가운데 사격이 취미인 장인어른의 무기 창고를 구경하는 지창욱의 모습이 담겨 앞으로의 전개를 더욱 궁금하게 만들었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr