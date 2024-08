사진제공=빌리언스

가수 김성규가 말레이시아 단독 콘서트를 성공적으로 마무리했다.김성규는 지난 10일과 11일 양일간 말레이시아 제프 쿠알라룸푸르(ZEPP KUALA LUMPUR)에서 단독 콘서트 '[LV] 3'(Let's Vacay)를 개최하고 현지 팬들과 만났다.2022년 '[LV] 1'이 '라이트 & 보이스(Light & Voice)', 지난해 '[LV] 2'가 '라이크 유어 바이브(LIKE YOUR VIBES)'의 의미를 담은 것에 이어 이번 '[LV] 3' 콘서트는 '렛츠 베케이(Let's Vacay)'의 줄임말로, 동일한 타이틀의 서로 다른 풀이로 관심을 모았다.이날 공연 타이틀에 걸맞은 시원한 분위기의 '다이빈(DIVIN')'으로 말레이시아 '[LV] 3'의 활기찬 포문을 연 김성규는 '샤인(Shine)', '레디 투 고(Ready To Go)'까지 연달아 선보였다. 그는 "만나서 반갑다"라고 미리 준비한 현지어로 인사를 전하는 센스로 팬들을 열광하게 만들었다.또 '비커즈(Because)', '41일', '섬타임즈(Sometimes)', '센티멘털(Sentimental)', '쏘리(Sorry)', '틸 선라이즈(Till sunrise)', '클라이맥스(Climax)', '스몰 토크(Small Talk)', '60초', '고 어게인(Go Again)', '세이비어(Savior)', '잇 윌 비(It Will Be)' 등 글로벌 팬들의 큰 사랑을 받은 명곡들을 열창하며 분위기를 고조시켰다.김성규는 인피니트와 인스피릿(인피니트 공식 팬클럽명)을 생각하는 마음을 담아 작사한 '점프(Jump)'를 비롯해 '안개', '꼭', '클로저(CLOSER)'의 어쿠스틱 편곡 버전까지, 오직 '[LV] 3'에서만 만나볼 수 있는 특별한 무대를 통해 즐거움을 선사했다.여름 대표 휴양지로 꼽히는 말레이시아를 방문한 만큼, 김성규는 팬들과 현지의 다양한 관광지와 맛집에 대한 이야기도 나눴다. 이 외에도 지난달 개최한 인피니트 단독 팬미팅 '무한대집회 Ⅳ' 후기에 이어 오는 9월 7일 개막하는 뮤지컬 '킹키부츠'에 대해 "열심히 연습 중"이라고 전하며 기대감을 높였다.공연 말미 현지 팬들은 앙코르 구호 대신 '[LV]' 공식 소환송 '컨트롤(Kontrol)'을 떼창했다. 열띤 호응에 힘입어 다시 무대에 등장한 김성규는 '컨트롤'을 이어 부르는 특급 팬서비스에 이어 '마이 에브리데이 이즈 유(My Everyday Is You)', '답가', '유(You)', '끌림' 등 다양한 곡들을 추가로 열창하며 응원에 보답했다.말레이시아 '[LV] 3'을 성공적으로 마무리한 김성규는 소속사 빌리언스를 통해 "말레이시아에서 오랜만에 공연을 하게 돼 행복했고, 환영해 주셔서 너무너무 감사했다. 다음에 꼭 다시 와서 멋진 공연을 보여드리고 싶다. 모두 건강하고 행복하시길 바란다"라고 소감을 전했다.서울에 이어 말레이시아 공연을 성황리에 마친 김성규는 오는 17일 대만 타이베이, 24일 태국 방콕, 31일과 9월 1일 양일간 홍콩에서 '[LV] 3' 아시아 투어를 이어간다. 또한 9월 7일부터 11월 10일까지 서울 블루스퀘어 신한카드홀에서 펼쳐지는 뮤지컬 '킹키부츠'의 주인공 찰리 역으로 캐스팅돼 관객들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr