사진=스타쉽엔터테인먼트 제공

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 미국 대형 페스티벌에 출격한다.아이브의 소속사 스타쉽엔터테인먼트측에 따르면 오는 3일(이하 현지 시간) 미국 시카고 일리노이주 그랜트 공원(Grant Park, Chicago, Illinois)에서 개최되는 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)' 무대에 오른다.아이브는 미국 시카고 현지 시간으로 8월 3일(토) 오후 5시 (한국 시간 8월 4일 일요일 오전 7시)부터 스테이지에 오를 예정이다. '롤라팔루자'측 배려로 국내에서도 실시간으로 라이브 중계를 시청할 수 있으며, 미국 지역은 플랫폼 '훌루(Hulu)'를 통해 라이브 스트리밍을, 미국 외 지역의 팬들은 아이브의 공식 유튜브 채널을 통해 생중계된다.아이브는 데뷔 이후 대형 페스티벌의 첫 출연인 만큼 기존 음악방송 무대와는 상반되는 밴드 사운드로 새로운 무대를 선보인다. 한 여름 무더위를 싹 식혀 줄 휴식 같은 아이브의 셋 리스트로 팬들은 물론 관객들과 함께 공연을 이끌어 나가며 공감대를 불러일으킬 전망이다.롤라팔루자는 1991년 미국 시카고에서 시작된 대규모 음악 축제로 미국, 프랑스, 칠레, 브라질 등 세계 여러 지역에서 개최되고 있다. 팝, 록 등 인기 있는 대중음악 장르를 아우르는 페스티벌로 매년 평균 170여 팀의 아티스트가 초청되며 나흘간 총 40만 명에 달하는 관객들이 축제를 즐긴다. 폴 매카트니, 메탈리카, 콜드플레이 등이 앞서 무대에 섰다. 올해 K팝 가수 중에선 아이브와 스트레이키즈(Stray Kids)가 무대에 오를 예정이다.앞서 아이브는 별도의 프로모션 진행과 미국 정식 데뷔가 이루어지지 않은 상태임에도 불구하고 지난 3월 미주 투어의 출발지인 미국 로스앤젤레스의 기아 포럼(Kia Forum)에서의 공연을 시작으로 오클랜드의 오클랜드 아레나(Oakland Arena), 포트워스의 디키즈 아레나(Dickies Arena), 애틀랜타의 스테이트팜 아레나(State Farm Arena), 로즈몬트의 올스테이트 아레나(Allstate Arena), 마지막으로 뉴어크의 푸르덴셜 센터(Prudential Center)까지 미주 6개 도시를 돌며 무대를 펼쳤다. 특히 로스앤젤레스, 오클랜드, 뉴어크 지역에서 전석 매진을 기록하며 현지에서의 아이브 신드롬을 이어가고 있다.이어 지난 5월 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)가 선정한 '아시아에서 영향력 있는 30세 이하 30인'에 K팝 아티스트로는 유일하게 이름을 올리는 등 신흥 4세대 걸그룹으로 자리 잡고 있다.지난 2021년 12월 가요계에 혜성처럼 등장한 아이브는 독보적인 콘셉트로 자신들만의 색을 구축하며 전 세계 음악팬들의 호평을 얻으며 데뷔 1년여 만에 연간 차트 1위를 기록 및 각종 시상식에서 데뷔곡 ‘일레븐(ELEVEN)’으로 신인상과 두 번째 싱글 타이틀곡 ‘러브 다이브(LOVE DIVE)’로 본상, 대상을 동시에 거머쥐는 성과를 얻었다.첫 번째 싱글 타이틀곡 '일레븐'으로 데뷔 2주 만에 '빌보드(Billboard)' 차트 진입에 성공했고, 영국 음악 매거진 'NME' 선정 '2022 K팝 베스트 송 25(The 25 best K-pop songs of 2022)'에서는 '애프터 라이크(After LIKE)' 4위, '러브 다이브' 6위를 기록했다.더불어 미국 시사 전문지 '타임(TIME)' 선정 '2022 베스트 K팝 노래와 앨범(The Best K-pop Songs and Albums of 2022)'에서도 '러브 다이브'로 '베스트 K팝 노래' 부문에 랭크, 미국 '그래미(GRAMMYS)'가 선정한 '2023년 주목해야 할 10대 K팝 루키 걸그룹(10 K-Pop Rookie Girl Groups To Watch In 2023)'으로도 뽑히는 등 각종 해외 차트에서 글로벌한 영향력을 드러냈다.한편, 아이브는 현재 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 19개국 27도시 37회 투어 진행 중이며 오는 10일~11일 양일간 국내 'KSPO DOME'(구 체조경기장)에서 앙코르 열기를 이어간다.일본 '서머소닉 2024(SUMMER SONIC 2024)‘ 등 글로벌 음악 페스티벌과 월드투어 국내 'KSPO DOME'(구 체조경기장), 도쿄돔 앙코르 공연 등을 추가하며 글로벌 행보에 박차를 가하고 있다.정다연 텐아시아 객원기자 light@tenasia.co.kr