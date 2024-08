가수 하성운/사진 = 빅플래닛메이드엔터테인먼트

가수 하성운이 '장마철 우산 같이 쓰고 싶은 남자 가수' 1위를 기록했다.텐아시아는 7월 25일부터 7월 31일까지 '장마철 우산 같이 쓰고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 하성운은 지난달 17일 오후 6시 새 앨범 'Blessed'를 발매했다. 'Blessed'에는 동명의 타이틀곡 'Blessed'를 비롯해 'I Wanna'(아이 워너), 'All I Need'(올 아이 니드, feat. ERIC of THE BOYZ)', 'I Already Lost You', 'Mystery'(미스터리) 등 총 5곡이 수록됐다. 지난 6월 23에는 팬미팅 '2024 HA SUNG WOON FANMEETING [HA:NEUL JOURNEY]'을 개최하고 팬들을 만났다.2위는 더보이즈 주연이다. 지난달 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야'에 출연해 남다른 비주얼로 '운동부'와 비교돼 웃음을 자아냈다. 전복 사냥에 성공한 그는 "음악방송 1위할 때보다 좋았던 것 같다"며 예능감을 자랑했다.3위에는 김재환이 이름을 올렸다. 김재환은 지난달 1일 훈련소에 입소했다. 김재환은 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 군악대 소속으로 국방의 의무를 이행한다. 지난 5월, 김재환은 소속사 웨이크원과 재계약 소식과 함께 입대 소식을 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '비오는 장마철 함께 삼겹살 먹고 싶은 여자 가수는?' '비오는 장마철 함께 삼겹살 먹고 싶은 남자 가수는?', '비오는 장마철 함께 삼겹살 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?, '비오는 장마철 함께 삼겹살 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr