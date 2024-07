사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 정규 2집으로 일본에서 파죽지세 행보를 이어가고 있다.25일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(7월 29일 자/집계기간 7월 15~21일)에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD'가 29만 4086포인트로 합산 앨범 랭킹 1위에 올랐다.이로써 엔하이픈은 미니 2집 'BORDER : CARNIVAL'을 시작으로 'ROMANCE : UNTOLD'까지 총 8개 앨범을 이 차트 정상에 올려놓았다. 이는 '합산 앨범 통산 1위 획득 작품 수' 역대 3위에 해당하는 성과라고 오리콘은 전했다.'합산 앨범 랭킹'은 CD 판매량과 디지털 다운로드 수, 스트리밍 재생 횟수를 포인트로 환산해 순위를 매긴다. 엔하이픈이 이번에 획득한 포인트는 전작 미니 5집 ‘ORANGE BLOOD’로 얻은 19만 1625포인트 대비 약 10만 포인트나 증가한 수치다.엔하이픈은 빌보드 재팬에서도 눈부신 성과를 거뒀다. 'ROMANCE : UNTOLD'는 '톱 앨범 세일즈'와 '핫 앨범’에서 정상을 찍으며 현지 내 막강한 인기를 입증했다.엔하이픈은 'ROMANCE : UNTOLD'로 '커리어 하이' 행진을 펼치고 있다. 이들은 초동 판매량(발매 후 일주일간 음반 판매량) 234만 장을 넘기며 단숨에 '더블 밀리언 셀러' 달성에 성공하고, 미국 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200'에서 팀 최고 순위인 2위를 차지했다.한편 엔하이픈은 일본에서 뜨거운 인기를 얻고 있는 만큼 다양한 무대를 통해 팬들의 사랑에 화답할 예정이다. 이들은 내달 10일 일본 4대 음악 축제인 ‘ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024’에 출연하고, 같은 달 24일부터 9월 1일까지 아이치와 미야기에서 월드투어 'ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN'을 개최한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr