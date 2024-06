사진제공=빌리언스

남우현이 단독 콘서트의 감동을 잇는다.남우현은 지난 18일 0시 공식 SNS 채널을 통해 라이브 앨범 ‘눈부셨다 : The Special Present For WHITREE (식목일 3 Live Ver.)(눈부셨다 : 더 스페셜 프레젠트 포 화이트리)’의 트랙리스트를 공개했다.‘눈부셨다 : The Special Present For WHITREE (식목일 3 Live Ver.)’는 2023년 겨울과 2024년 봄을 따뜻하게 밝혀줬던 ‘NAM WOO HYUN CONCERT <식목일 3 – WHITREE>(남우현 콘서트 <식목일 3 – 화이트리>)’의 온기를 오롯이 느낄 수 있는 콘서트 라이브 앨범이다.이번 앨범에는 신곡 ‘눈부셨다’를 포함해 ‘Whitree(화이트리)’, ‘불장난’, ‘Kiss me if you love me(키스 미 이프 유 럽 미)’, ‘Baby Baby(베이비 베이비)’, ‘낙원 (My Paradise)(마이 파라다이스)’, ‘California(캘리포니아)’, ‘I’ll be alright(아이 윌 비 올라잇)’, ‘끄덕끄덕’, ‘A Song For You(어 송 포 유)’, ‘미래에서(CD Only)’까지 총 11개의 트랙이 수록된다.타이틀곡 ‘눈부셨다’는 남우현의 프로듀싱과 지난 앨범 수록곡인 ‘미래에서’의 작곡팀 ‘타이비언(이현우·백동우)’의 공동 작업으로 탄생해 높은 완성도를 기대케했다. 강렬한 록 스타일과 감성적이고 웅장한 스트링 사운드에 낭만 가득한 남우현의 보컬이 어우러진다.지난 14년간의 성장과 팬들과 함께한 추억이 모두 담긴 이번 앨범으로 다시 한번 감동을 선사할 남우현. 완성형 싱어송라이터로서 한층 더 깊어진 그의 진심을 노래하는 이번 앨범은 팬들에게 뜻깊은 선물이 돼줄 전망이다.남우현의 라이브 앨범 ‘눈부셨다 : The Special Present For WHITREE (식목일 3 Live Ver.)’는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr