사진제공=아르마다이엔티

그룹 원팩트(ONE PACT)가 청량한 매력을 담은 새 디지털 싱글로 돌아온다.원팩트는 14일 정오 네 번째 디지털 싱글 '기다려왔어 널(Until now KR ver.)'을 발매했다. 이 곡은 지난해 8월 발표한 일본 오리지널 곡 '待ってたキミを(Until now)'의 한국어 버전으로, 첫 공식 팬미팅 개최일에 맞춰 한국 팬들을 위한 특별한 선물로 준비됐다.'기다려왔어 널(Until now KR ver.)'은 오랫동안 기다려왔던 짝사랑의 결실의 순간을 가사로 담아낸 매력이 가득한 곡이다. 청량한 신스 사운드와 귀에 쏙쏙 박히는 선율이 조화를 이루어 듣는 이들에게 더욱 깊은 청량감을 선사한다.이번 곡은 일본에서 오리지널 버전으로 발매됐을 당시 발매 하루 만에 일본 아이튠즈 케이팝 앨범 차트 1위에 등극했다.최근 원팩트는 세 번째 미니 앨범 'PINK CRUSH'를 발매하며 다양한 장르를 앨범에 담아내 자신들만의 음악적 색깔을 선보였다. 타이틀곡 '100!'으로는 다양한 음악 프로그램에서 활약했다.이번 '기다려왔어 널(Until now KR ver.)'에서도 'PINK CRUSH'의 타이틀곡 '100!'과 같이 청량함을 전면에 내세워 한층 넓어진 원팩트의 음악적 스펙트럼을 만날 수 있다. 멤버들의 감미로운 보컬과 세련된 퍼포먼스가 곡의 매력을 배가시킬 것으로 기대된다.원팩트의 새 디지털 싱글 '기다려왔어 널(Until now KR ver.)'은 14일 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매됐으며, 같은 날 첫 번째 공식 팬미팅 'ONE PACT 1st FAN MEETING [CANDY PACTORY]'를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr