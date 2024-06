사진제공=Y매거진

그룹 ZEROBASEONE(제로베이스원) 멤버 장하오, 김태래, 한유진이 화보를 통해 청량한 매력을 뽐냈다.패션 매거진 Y 매거진은 17일 장하오, 김태래, 한유진이 장식한 14호 커버를 공개했다. 화보 속 세 멤버는 클래식하면서도 캐주얼한 느낌의 다채로운 패션 아이템을 감각적으로 소화한 모습이다.화보 촬영과 함께 인터뷰도 진행됐다. 장하오와 한유진은 자신의 원동력에 관한 질문에 각각 "스스로를 항상 발전하게 하는 팬분들의 기대", "멤버들과 제로즈"를 꼽으며 그룹과 팬들에 대한 각별한 애정을 드러냈다.이어 김태래는 앞으로의 목표로 "아이돌 그룹 멤버로서는 계속해 기록을 경신하고, 보컬리스트로서는 '노래' 하면 딱 떠오르는 아티스트가 되고 싶다"라고 당찬 포부를 전했다. 각기 다른 세 멤버의 색다른 케미스트리를 만날 수 있는 화보와 인터뷰는 Y 매거진 14호에서 확인할 수 있다.장하오, 김태래, 한유진이 속한 ZEROBASEONE은 미니 3집 'You had me at HELLO'로 발매 당일에만 약 100만 장 이상의 판매량을 기록하며 데뷔 앨범부터 3개 앨범 연속 '밀리언셀러'에 올린 최초의 K팝 그룹으로 이름을 올렸다. 컴백마다 K-POP 새 역사를 작성하며 대체불가 '5세대 아이콘'으로 떠오른 이들은 오는 9월 20~22일 서울을 시작으로 전 세계 8개 도시에서 첫 번째 해외 투어 '2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR'에 돌입, 글로벌로 활동 반경을 확장한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr