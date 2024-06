[TEN포토]베이비몬스터 '여친룩의 정석'

걸그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER/루카, 파리타, 아사, 아현 ,라미, 로라, 치키타)가 6일 오후 '베이비몬스터 프리젠츠 : 씨 유 데어'(BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE) 아시아 팬미팅 투어 참석차 인천국제공항을 통해 인도로 출국하고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr