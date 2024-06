사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 RM이 미국 빌보드 차트 상위권을 휩쓸었다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 8일 자)에 따르면, RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스, 롱 펄슨)이 메인 앨범차트 '빌보드 200'에 5위로 진입했다. 이로써 RM은 2022년 발매한 첫 솔로 앨범 'Indigo'(인디고)로 이 차트 3위를 차지한 데 이어, 새 앨범까지 5위에 올리며 두 작품을 연속으로 '톱 5'에 올린 최초의 K팝 솔로 가수가 됐다.이 외에도 ‘Right Place, Wrong Person'은 '톱 랩 앨범' 정상을 찍었고 '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범'에서 나란히 2위에 자리했다. 이 앨범의 타이틀곡 'LOST!’는 '디지털 송 세일즈' 5위, '글로벌(미국 제외)' 44위, '글로벌 200' 68위에 포진했다.'디지털 송 세일즈'에는 수록곡 'Nuts'(넛츠)가 14위에 올랐고, 그 외 수록곡 'Right People, Wrong Place'가 15위, 'Groin'(그로인) 18위, 'Domodachi (feat. Little Simz)'가 19위 등 다수의 곡이 차트인했다. 특히 선공개 곡 'Come back to me'(컴 백 투 미)를 제외한 앨범 전곡이 순위권에 이름을 올려 눈길을 끌었다. '월드 디지털 송 세일즈'에서 역시 'Nuts'가 1위, 'Groin' 2위, 'Domodachi' 3위 등 수록곡이 상위권을 장악했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr