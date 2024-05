사진제공=탱고뮤직

그룹 유키스(UKISS)가 본격 컴백에 앞서 새 앨범 두 번째 선공개곡을 선보인다.유키스(수현, 훈, 기섭, 알렉산더, 일라이)는 지난 28일 공식 SNS에 디지털 싱글 '아름다워 (Beautiful you are)'의 커밍순 이미지를 게재했다. 이는 유키스가 내달 발매 예정인 새 미니앨범의 두 번째 선공개곡이다.공개된 사진에는 메모장 위로 신곡의 노랫말이 적혀있다. '덤덤했던 가슴에 꽃처럼 네가 피어 춤추고', '아름다운 Everyday 언제나 머무는 건 너야 너'라는 가사로 가슴 설레는 유키스표 사랑 고백을 예고한다.유키스는 지난달 29일 신보의 첫 번째 선공개곡 '모스부호(Morse Code)'에 이어, 이번 '아름다워 (Beautiful you are)'를 발표하며 본격 컴백 예열에 나선다. 이들은 오는 6월 새 미니앨범을 발매한 뒤 같은 달 29일 국내에서는 데뷔 첫 팬콘서트 '2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories''를, 7월에서는 일본 단독 콘서트를 개최하며 글로벌 팬들과 호흡할 전망이다. '원조 한류돌' 명성을 입증할 이들의 활약에 기대가 모인다.유키스의 신곡 '아름다워'(Beautiful you are)는 오는 30일 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr