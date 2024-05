에이비식스, 2024 팬 콘서트 'Find YOU' 성공적 마무리…솔로 무대 등 폭발적 반응

그룹 AB6IX (에이비식스)가 2024 FAN CONCERT ‘Find YOU’를 성공적으로 마무리했다.AB6IX는 지난 5월 25~26일 양일간 KBS 아레나에서 팬 콘서트를 개최, 다채로운 무대와 유쾌한 코너들을 선보이며 팬들과 즐거운 추억을 쌓았다.지난 1월 발매한 미니 8집 'THE FUTURE IS OURS : FOUND'의 수록곡 ‘TRAVELER’ 무대를 팬들에게 처음 선보이며 공연의 포문을 연 AB6IX는 이어 ‘GRAB ME’, ‘답을 줘 (THE ANSWER)’ 무대를 통해 시작부터 공연장의 열기를 뜨겁게 달궜다.‘퍼포먼스 장인’이라는 타이틀에 걸맞게 AB6IX는 ‘Complicated’, ‘BLAZE’, ‘RED UP’으로 강렬한 퍼포먼스와 파워풀한 에너지를 선사하며 무대를 가득 채웠고 ‘WHISTLE’ 무대 역시 팬들에게 처음 선보이는 등 다채로운 세트리스트로 팬들을 매료시켰다.특히 AB6IX는 이번 팬 콘서트를 통해 멤버들의 개성이 담긴 솔로 무대들을 펼쳐 눈길을 끌었는데, 강렬하고 매혹적인 무대로 눈과 귀를 사로잡은 이대휘의 ‘KILL ME’, 본인만의 감성을 녹여 무대를 꽉 채운 김동현의 ‘F_ix YoU’, 신나는 멜로디와 잔망 넘치는 퍼포먼스를 선보인 전웅의 ‘중.꺾.그.마’, 록 버전으로 편곡해 색다른 무대를 연출한 박우진의 ‘Top Tier’ 무대까지 각양각색 매력으로 팬들의 박수와 환호를 끌어냈다.뿐만 아니라 팬들과 함께 웃고 즐길 수 있는 코너를 마련한 AB6IX는 ‘노래 맞추기’, ‘랜덤 챌린지 댄스’, ‘릴레이 몸으로 말해요’ 등 다양한 게임을 통해 멤버들 간의 케미스트리와 유쾌한 모멘트들을 선보여 또다른 재미를 선사했고, 두 번째 코너에서는 팬들에게 받은 AB6IX와의 추억 사연을 함께 읽고 즉석 인터뷰를 진행하는 등 팬들과 서로 간의 뜨거운 애정을 확인할 수 있는 자리를 마련, 웃음과 감동을 자아냈다.또한, AB6IX는 팬들이 손꼽아 기다렸던 팬송 ‘ILY (I LOVE YOU)’ 무대를 선보이며 짙은 여운을 전해 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈고, 이어 관중석에 깜짝 등장해 앵콜 무대 ‘회전목마 (MERRY-GO-ROUND)’와 ‘CHANCE’를 선사, 팬들과 함께 뛰어놀며 마지막까지 현장의 분위기를 뜨겁게 끌어올렸다.공연 말미 AB6IX는 “5주년이라는 게 믿기지 않을 만큼 시간이 빨리 흘렀어요. 항상 저희를 사랑해 주시고 믿어주신 팬분들께 감사하다는 말을 전하고 싶고 앞으로도 저희와 계속 같이 걸어가 주세요. 저희가 힘이 닿는 데까지 여러분들을 행복하게 해드리겠습니다. 감사합니다”라고 소감을 전하며 팬들을 향한 마음이 담긴 팬송 ‘별자리 (SHINING STARS)’ 무대를 마지막으로 팬 콘서트 ‘Find YOU’를 마무리했다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 오는 6월과 7월, 유럽과 미주에서 FAN CONCERT ‘Find YOU’를 이어 가며 현지 팬들을 만날 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr