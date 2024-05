사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 RM의 선공개 곡 'Come back to me'(컴 백 투 미)가 미국 빌보드 주요 차트에서 호성적을 거두었다.지난 21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 25일 자)에 따르면 RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스, 롱 퍼슨) 수록곡 'Come back to me'가 '버블링 언더 핫 100' 3위에 랭크됐다.'버블링 언더 핫 100'은 빌보드의 메인 송차트 '핫 100'에 아쉽게 진입하지 못한 곡들의 순위를 매긴다. 활동이 전혀 없는 그의 상황과 음반이 아직 발매되지 않은 점을 감안하면, 여전한 그의 인기를 짐작케 한다.실제로 이 노래는 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에 각각 24위, 16위로 진입했는데 이는 두 차트에 이름을 올린 RM의 솔로곡 중 가장 높은 순위다. 방송 점수와 음반 판매량 등을 더하는 '핫 100'과 달리, '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'는 전 세계 200개 이상 국가 및 지역에서 집계된 온라인 스트리밍과 디지털 판매량을 토대로 한다.RM은 '아티스트 100'에 55위로 재진입했으며, 방탄소년단 멤버 다수가 솔로 활동으로 미국 빌보드 차트인 행진을 이어갔다.정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'(세븐)과 솔로 앨범 'GOLDEN'(골든)의 타이틀곡 ‘Standing Next to You'(스탠딩 넥스트 투 유)가 '글로벌 200'에서 각각 77위, 146위. '글로벌(미국 제외)'에서는 41위, 80위에 올랐다. 뷔의 디지털 싱글 'FRI(END)S'(프렌즈)는 글로벌(미국 제외)'에서 158위, 지민의 첫 솔로 앨범 'FACE'(페이스)의 타이틀곡 'Like Crazy'(라이크 크레이지)는 167위에 포진했다.제이홉의 스페셜 앨범 'HOPE ON THE STREET VOL.1'(홉 온 더 스트리트 볼륨 1)는 '월드 앨범' 15위, '톱 커런트 앨범' 36위에 자리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr