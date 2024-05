사진제공=빅히트뮤직

RM이 선공개 곡으로 새 앨범 발매를 위한 예열에 나선다.방탄소년단 RM이 10일 오후 1시(이하 한국시간) 신곡 'Come back to me'(컴 백 투 미)를 전 세계 동시 발표한다. 'Come back to me'는 오는 24일 발매되는 RM 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'(라이트 플레이스, 롱 펄슨)의 선공개 곡이다.RM은 지난해 8월 서울 송파구 KSPO DOME에서 개최된 슈가의 앙코르 콘서트 'SUGA | Agust D TOUR 'D-DAY' THE FINAL'에서 게스트로 등장해 이 곡을 깜짝 가창한 바 있다. 당시 RM은 "솔로 앨범 'Indigo' 작업이 끝나고 다음 프로젝트를 준비하고 있다. 이 노래는 아직 제목도 정해지지 않았지만 제일 아끼는 트랙 중에 하나"라고 설명했다.9개월 만에 음원으로 발표되는 ‘Come back to me’는 '모든 것은 되돌아온다. 모든 것은 아닐지도 모르지만'이라는 내용의 인디 팝(Indie pop) 장르 곡이다. RM은 신보의 메인 테마인 'right and wrong'에 대한 고민을 담아 새로운 것에 도전하고 싶으면서도 한편으로는 현실에 안주하고 싶어하는 사람들의 모순된 감정을 들여다 본다.'Come back to me'는 RM이 작사를, 밴드 혁오의 오혁이 작곡과 편곡을 맡았고, 대만의 5인조 밴드 선셋 롤러코스터(Sunset Rollercoaster)의 Kuo(궈궈)가 기타, 베이스 세션으로 참여했다. 또한 RM이 신보를 위해 구성한 'TEAM RM'에 소속된 싱어송라이터 정크야드(JNKYRD)와 바밍타이거의 산얀(San Yawn)이 크레딧에 이름을 올렸다.'Come back to me' 뮤직비디오의 제작진도 화려한 라인업을 자랑한다. 넷플릭스 '성난 사람들’의 연출을 맡은 이성진 감독이 연출, 제작, 극본을 담당했고, 영화 '헤어질 결심', '암살' 등에 참여한 류성희 미술 감독과 영화 '1987', '만추'의 김우형 촬영 감독이 의기투합했다.RM의 솔로 2집 'Right Place, Wrong Person'은 'Come back to me'를 포함해 총 11곡이 수록됐다. 이번 음반은 '장소에 어울리지 않는 이방인'처럼 느껴지는 순간을 다루며, 풍부한 사운드를 자랑하는 얼터너티브(Alternative) 장르 음악으로 채워졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr