사진제공=프리즘필터

가수 백호(BAEKHO)와 래퍼 빅원(BIGONE)이 전곡 자작곡 구성의 프로젝트 싱글을 선보인다.백호와 빅원은 지난 2일 공식 SNS에 싱글 'LOVE OR DIE(러브 오어 다이)'의 트랙리스트를 게재했다. 공개된 이미지에는 각 곡의 제목이 적힌 비디오테이프가 쌓여 있는 모습이 담겨 궁금증을 자극한다.트랙리스트에 따르면, 이번 싱글에는 타이틀곡 'LOVE OR DIE'를 포함해 '사랑하기 때문인 거야', 'Oh my Best day(오 마이 베스트 데이)', 'Love or Die (EDM ver.)', 'Love or Die (Unplugged ver.)' 등 총 5곡이 수록된다. 백호와 빅원이 전곡 작사와 작곡에 참여, 견고한 서사를 바탕으로 높은 음악적 완성도를 선보인다. 특히, 타이틀곡 'LOVE OR DIE'를 각각 EDM과 어쿠스틱 버전으로 리믹스해 듣는 재미를 더할 예정이다.'LOVE OR DIE'는 뮤직 퍼블리셔 프리즘필터(PRISMFILTER)의 기획 아래, 만남조차 상상할 수 없었던 두 아티스트가 선보이는 프로젝트 싱글이다. 백호와 빅원은 각기 다른 사랑의 관점을 하나의 언어로 완성하며 색다른 음악적 시너지를 뽐낼 전망이다.한편, 백호와 빅원은 오는 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 싱글 'LOVE OR DIE'를 발매한다. 이후 백호와 빅원은 오는 18일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 단독 콘서트 '2024 BAEKHO & BIGONE CONCERT '우리樂''을 개최할 예정인 가운데, 해당 공연은 지난 2일 티켓 오픈 직후 4분 만에 전석 매진되며 인기를 입증했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr