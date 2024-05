/사진 = JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 신인 보이그룹 NEXZ(넥스지)가 5월 20일 글로벌 데뷔를 확정했다.JYP는 5월 1일 0시 공식 SNS 채널에 NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)의 영상 'NEXZ "Ride the Vibe" Trailer'("라이드 더 바이브" 트레일러)를 공개하고 "신인 보이그룹 NEXZ가 2024년 5월 20일 데뷔 싱글 'Ride the Vibe'를 발매하고 정식 데뷔한다"고 밝혔다.공개된 영상 속 NEXZ는 다채로운 매력과 개성으로 'HOW TO'를 선보여 데뷔 싱글 콘셉트에 대한 궁금증을 키웠다. 유우의 'EAT'을 시작으로 토모야의 'MOVE BODY', 하루의 'BE LIKE KIDS', 소 건의 'GET HOOKED ON', 세이타의 'LOVE', 휴이의 'CLEAN', 유키의 'SLEEP DEEP'까지 이 모든 주제를 단어 'Vibe'가 관통해 데뷔 앨범이 품은 특별한 음악색을 모은다.JYP가 K팝 대세이자 글로벌 대세 스트레이 키즈(Stray Kids) 이후 약 6년 만에 선보이는 보이그룹 NEXZ는 2023년 JYP엔터테인먼트와 일본 최대 음반사 소니뮤직이 합작한 오디션 프로그램 '니지 프로젝트'(Nizi Project) 시즌 2를 통해 탄생했다. 'Next Z(G)eneration'을 축약한 그룹명 'NEXZ'는 JYP 대표 프로듀서이자 '니지 프로젝트' 심사위원 박진영이 '차세대를 책임질 멤버들이 모여 음악과 퍼포먼스를 선보이고 새 시대를 연다'는 뜻을 담아 직접 만들었다. 그는 데뷔 멤버 발표 현장에서 "NEXZ가 앞으로의 미래를, 새로운 세대와 함께 열어 갔으면 하는 마음"이라고 그룹명에 담긴 희망을 밝혔다.한편 새로운 세대의 문을 활짝 열 신예 NEXZ의 데뷔 싱글 앨범 'Ride the Vibe'는 오는 5월 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr