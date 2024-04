/사진 = 유브이

독보적인 존재감으로 꾸준한 사랑을 받고 있는 유브이(UV, 유세윤, 뮤지)가 관객들을 찾아온다.유브이가 오는 6월, 콘서트 ‘2024 유브이 쇼 with 유브이 방’의 개최를 알렸다. 이번 콘서트는 6월 8일부터 9일, 양일간 블루스퀘어 마스터카드홀에서 열린다. 유브이만이 할 수 있는 특유의 퍼포먼스를 기반으로 다양한 음악과 웃음을 선사할 예정. 특히 유브이 방에 출연했던 초특급 게스트들로 이루어진 라인업이 화제다. 296만 조회수를 기록한 백지영에서부터 이석훈, 하동균을 비롯해 김조한, 유병재, 조나단 등이 유브이 쇼에 참여를 알리며 기대를 불러일으키고 있다.콘서트 개최 소식과 함께 공개된 포스터 역시 유브이 답다는 평을 받고 있다. 검은색과 흰색의 대비되는 연주복을 입고 음악에 심취해 있는 듯한 뮤지, 유세윤의 모습과 뒤에 보이는 웅장한 오케스트라 단원들의 모습이 웃음을 선사한다. 음악의 신 유브이의 폭넓은 음악세계와 수많은 매력을 포스터를 통해 표현했다.유브이는 유세윤과 뮤지로 구성된 그룹으로 2010년 디지털 싱글 앨범 'Do You Wanna Be Cool?'(두 유 워너 비 쿨?'로 데뷔, 다채로운 콘셉트와 음악적 시도로 수많은 히트곡을 만들어낸 것은 물론 유브이 고유의 영역을 구축하며 아티스트로서 단단히 자리 잡았다.최근에는 유튜브 채널 'UV BANG(유브이 방)'에서 다양한 아티스트와의 페이크 다큐 콘텐츠를 통해 MZ 세대들의 마음까지 사로잡으며 만능 엔터테이너로서의 면모를 이어가고 있다.오랜만의 콘서트를 통해 음악을 공유하고, 관객들과 호흡할 생각에 유브이는 6월이 되기만을 기다리고 있다는 후문. 더욱 깊어지고 농밀해진 유브이는 대한민국을 뒤흔들 준비에 박차를 가하고 있다.‘2024 유브이 쇼 with 유브이 방’은 15일 오후 6시 티켓 오픈.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr