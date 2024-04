사진 제공 = 안테나

올해로 20주년을 맞은 밴드 페퍼톤스(PEPPERTONES)가 풍성한 앨범으로 돌아온다.페퍼톤스는 지난 11일 공식 SNS에 20주년 기념 앨범 'Twenty Plenty'(트웬티 플렌티)의 A SIDE 'SURPRISE!!'(어 사이드 서프라이즈)의 하이라이트 메들리를 업로드했다. 카세트테이프가 재생되는 듯한 영상 연출로 감성을 자극한다.'Twenty Plenty'는 지난 20년간 음악 하나로 기쁘게 버텨온 페퍼톤스가 사랑하는 음악 동료들과 함께 만든 20주년 앨범이다. 동료들의 목소리로 다시 한번 리마인드 되는 대표곡들과 페퍼톤스만의 감성을 다채롭게 담아낸 풍성한 신곡들이 수록됐다.A SIDE 'SURPRISE!!'는 페퍼톤스의 대표곡들을 동료 뮤지션들의 목소리로 들어볼 수 있는 총 10곡의 리메이크 음원이 담긴다. 1번 트랙 SUMIN '계절의 끝에서'를 시작으로 잔나비 '행운을 빌어요', LUCY 'Ready, Get Set, Go!'(레디, 겟 셋, 고!), 나상현씨밴드 'New Hippie Generation'(뉴 히피 제너레이션)의 음원 일부와 더불어 페퍼톤스의 신곡이 전개된다.이어 이진아, 정동환(멜로망스) '공원여행', wave to earth '검은 산', 유다빈밴드 '노래는 불빛처럼 달린다', Dragon Pony '데네브', 스텔라장 '청춘', 권순관 'Thank You'(땡큐) 등의 하이라이트 음원이 차례대로 흘러나온다.페퍼톤스는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 20주년 기념 앨범 'Twenty Plenty'를 발매한다. 오는 6월 22~23일에는 데뷔 20주년 기념 단독 공연 'Party Plenty'를 개최하고 팬들을 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr