학폭 논란에 휩싸인 배우 송하윤 측이 '사건반장'에 보도된 내용은 모두 사실이 아니라고 부인했다.2일 송하윤 소속사 킹콩 by 스타쉽은 "JTBC '사건반장'에서 소속 배우 송하윤 씨에 대하여 방송한 내용 및 이에 관한 후속 보도와 관련하여, 해당 내용은 모두 사실이 아님을 다시 한번 말씀드린다"고 전했다.이어 "당사는 향후 본건에 대한 사실관계의 확인 및 법무법인을 통한 법률 검토를 통해, 제보자 측에 대한 민형사상의 조치 및 JTBC 사건반장에 대한 방송금지 가처분 등 필요한 모든 조치를 고려하고 있다"고 강조했다.킹콩 by 스타쉽은 "다시 한번 제보자의 일방적인 주장에 따른 보도나 사실관계가 확인되지 않은 추측성 보도를 자제해 주시기 부탁드린다"고 호소했다.앞서 지난 1일 방송된 JTBC '사건반장'는 인기 여배우 S씨가 학교 폭력 가해자라고 보도했다. 제보자 A씨는 고등학교 시절 선배였던 S씨에게 불려가 1시간 30분 동안 맞았다고 주장했다. 이어 S씨는 다른 집단폭행 건에도 연루되어 폭력 8호 처분을 받고 서울 강남구 소재의 고등학교로 강제 전학 당했다고 밝혔다.보도 이후 S씨가 송하윤으로 밝혀지자, 소속사는 강력하게 부인했다. 킹콩 by 스타쉽은 제보자와의 만남을 시도했으나 제보자가 거부했고 연락도 받지 않는다고 전했다.다만 킹콩 by 스타쉽은 송하윤이 반포고등학교에서 학교폭력 관련 케이스로 강제 전학을 간 건 사실이라고 말했다. '사건반장' 제보와는 무관하다는 입장을 내놓았다.안녕하세요. 킹콩 by 스타쉽입니다.JTBC 사건반장에서 소속 배우 송하윤 씨에 대하여 방송한 내용 및 이에 관한 후속 보도와 관련하여, 해당 내용은 모두 사실이 아님을 다시 한번 말씀드립니다.당사는 향후 본건에 대한 사실관계의 확인 및 법무법인을 통한 법률 검토를 통해, 제보자 측에 대한 민형사상의 조치 및 JTBC 사건반장에 대한 방송금지 가처분 등 필요한 모든 조치를 고려하고 있습니다.다시 한번 제보자의 일방적인 주장에 따른 보도나 사실관계가 확인되지 않은 추측성 보도를 자제해 주시기 부탁드립니다.감사합니다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr