사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스의 공식 팬클럽명이 '42'(사이)로 정해졌다.투어스는 2일 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스 커뮤니티와 공식 홈페이지, 유튜브 등 공식 SNS를 통해 팀 공식 팬클럽 명을 발표했다. '42'는 투어스와 모든 순간을 함께하는 가장 특별한 '사이'가 될 팬들을 의미한다. 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 "날마다 새로운 이야기와 예상치 못한 즐거움으로, TWS와 '42'가 함께할 앞으로의 시간을 기대해 달라"고 전했다.'42'는 투어스 데뷔앨범인 미니 1집 'Sparkling Blue'(스파클링 블루)의 수록곡 'BFF'(비에프에프)를 떠올리게 한다. 플레디스는 'BFF'에 대해 "후렴에 등장하는 브라스 사운드가 곡의 경쾌하면서 살랑이는 분위기를 극대화해 '만나면 너무나도 즐거운 사이'에 대해 기분 좋은 감상의 나래를 펼치게 한다"고 소개한 바 있다.공식 SNS에 올라온 타이포 모션 영상에서는 학교 칠판에 쓰인 '24/7:WITH:US'(위드어스)라는 글자가 통통 튀며 하나씩 사라지다가 '24'만 남고, 이 숫자가 '42'로 바뀐다. 이는 하루 24시간 일주일 내내, 즉 '모든 순간'을 함께한다는 영어 표현 'TWENTY FOUR SEVEN WITH US(24/7:WITH:US)'에서 유래한 투어스의 팀 명과 팬클럽 명 '42'가 연결됐음을 직관적으로 보여준다.한편 투어스는 '세븐틴 동생그룹'으로 주목받으며 지난 1월 데뷔했다. 이들의 데뷔 타이틀곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'는 음원 차트 상위권을 유지하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr