/ 사진제공 = F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 오늘(27일) 데뷔한다.유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 27일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 'WE UNIS(위 유니스)'를 발매한다.'WE UNIS'는 유니스로 새롭게 써 내려갈 이야기의 첫 페이지다. '너와 나의 이야기, 너와 나의 시작'을 테마로 우리 안의 다양한 감정들을 소녀들의 다채로운 색으로 담아냈다.타이틀곡 'SUPERWOMAN(슈퍼우먼)'은 아프로비츠와 뭄바톤, 하우스 장르가 결합된 댄스곡으로, 누구든 원하면 언제든 스스로의 슈퍼우먼이 될 수 있다는 유니스의 당당하고도 사랑스러운 포부를 보여준다.이외에도 데뷔 앨범에는 풋풋한 사랑에 설레는 감정을 귀여운 가사로 녹여낸 'Butterfly’s Dream(버터플라이즈 드림)', 자신감 충만한 10대 소녀들의 상큼함을 키치한 가사로 표현한 'Whatchu Need(왓츄 니드)', 주체할 수 없는 에너지와 무대를 향한 질주 본능을 파워풀하게 담아낸 'Dopamine(도파민)', 꿈을 향해 나아가는 벅찬 감성을 노래하는 '꿈의 소녀(Dream of girls)'까지 다채로운 장르의 트랙들이 수록됐다.유니스는 '유니버스 티켓'의 공동 제작사 F&F엔터테인먼트가 선보이는 8인조 글로벌 걸그룹이다. 한국 국적 4명, 일본 국적 2명, 필리핀 국적 2명으로 구성됐다.팀명에는 유니버스에서 시작한 우리들의 스토리를 함께 써 내려가자는 의미가 담겨있다. 데뷔 전 '유니버스 티켓'을 통해 꿈을 향한 첫발을 내디딘 멤버들이 유니스로서 계속해서 이야기를 써 내려간다는 이들의 확장된 서사를 보여준다.한편, 이날 유니스는 'WE UNIS' 발매에 이어 오후 8시 데뷔 팬 쇼케이스를 개최하고 본격적인 활동에 돌입한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr