사진제공=KOZ엔터테인먼트

오는 4월 15일 신보를 발매하는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 프로모션 일정을 공개하며 컴백 카운트다운에 돌입했다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 지난 21일 오후 10시 팀 공식 SNS에 미니 2집 ‘HOW?’의 스케줄러를 게재했다. 이 스케줄러는 화려한 색감과 독특한 글씨체로 키치한 감성을 자극한다.스케줄러에 따르면 보이넥스트도어는 22일 트레일러 필름을 시작으로 25일 ‘GUESS THE TRACK’, 28일 이모지 스포일러, 29일 트랙 리스트를 차례로 공개한다. 4월 1~6일에는 ‘Earth’, ‘Wind’, ‘Fire’ 등 총 세 가지 버전의 콘셉트 필름과 사진이 준비돼 있다. 보이넥스트도어는 8일 트랙 스포일러, 12일 타이틀곡 뮤직비디오 티저로 기대감을 높일 예정이다. 이후 15일 오후 6시 미니 2집 ‘HOW?’와 타이틀곡 뮤직비디오를 공개하며 컴백한다.미니 2집 ‘HOW?’는 데뷔 싱글부터 이어진 ‘첫사랑 이야기 3부작’의 대미를 장식하는 앨범으로, 데뷔 싱글 ‘WHO!’와 미니 1집 ‘WHY..’ 사이의 이야기를 다루면서 만남부터 이별에 이르기까지 다양한 상황과 감정에 집중한다.보이넥스트도어는 앞선 앨범에 이어 ‘HOW?’에서도 자신들의 언어로 다양한 감정을 솔직하게 표현하며 첫사랑의 기억을 자극하고 공감대를 형성할 것으로 기대된다.보이넥스트도어가 지난 20일 공개한 영상 ‘Between WHO and WHY’는 여섯 멤버를 빼닮은 귀여운 인형들이 등장했다. 공개 직후 X(옛 트위터)에는 “리우리우”, “명재명재” 등 단어가 실시간 트렌드에 오를 정도로 이 영상은 K-팝 팬들 사이에서 관심을 끌었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr