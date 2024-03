/ 사진=조준원기자

15일 오후 서울 논현동 리엠아트센터에서 NND의 데뷔 앨범 'Wonder, I' 발매 기념 쇼케이스가 열린 가운데 이 같이 포부를 밝혔다. 이날 브라운아이드걸스의 제아가 진행을 맡았다.NND는 팝, 록을 기반으로 한 2인조 밴드로 보컬과 기타를 맡고 있는 데인과 키보드를 담당하는 영준으로 구성됐다. 밴드명 NND는 'Night N Day'의 약자로 '밤에도 어울리고 낮에도 어울리는 음악을 하고 싶다'는 포부를 담았다고.데뷔 앨범 타이틀곡 'Overdrive'는 사랑하는 상대를 잃게 된 후 느끼는 극심한 후회와 그리움을 그려낸 곡이다. 어두운 분위기와 정통 록 사운드의 강한 드럼, 기타의 드라이브 톤은 스스로에게 화가 날 정도로 과거의 잘못된 모습들을 후회하며 토해내는 심경을 드러낸다.영준은 "아직 데뷔한 게 어색하고 낯설기도 한데 음악을 사람들에게 들려줄 수 있게 됐다는 것이 감사하고 무엇보다 데뷔할 수 있게 도움줬던 모든 분들께 감사하다는 말씀 드리고 싶다"고 데뷔하게 된 소감을 전했다.이어 데인은 "막상 이렇게 앨범이 나오고 무대를 서니까 긴장이 되고 떨린다. 이 자리에 설 수 있게 도와주신 모든 분들께 감사한 마음 잊지 않고 좋은 음악 들려드리도록 하겠다"고 밝혔다.데뷔를 하기 까지 음악을 그만 두려고 했을 정도로 우여곡절이 많았다고.데인은 "작년 4-5월이 완전 고비였다. 음악을 관두려고도 했었다"면서 "학교로 돌아가려고 했는데 마지막으로 한번만 다시 해보자 하고 전화번호부에 있는 모든 분들에게 전화를 돌렸다. 그 때 저희 대표님께서 제가 다른 회사에 있었을 때 했던 노래를 들어보고 같이 해보자 하고 기회를 주셨다. 간절한 마음이 많이 들어서 작곡도 해오고 많이 배워서 데뷔를 하게 된 것 같다"고 고마움을 전했다.JTBC '비긴어게인'을 보고 많은 위안을 받았다는 NND는 나가고 싶은 프로그램으로 꼽기도 했다.영준은 "음악 프로그램 중에 '비긴어게인'에 나오고 싶다. 프로그램이 어쿠스틱하게 진행되지 않나. 우리의 1집도 들어보면 트랙이 꽉 채워져있는 느낌이 있다. 어쿠스틱하게 담백하게 채우는 모습을 보여드리고 싶다"고 자신했다.데인은 "어려웠던 시기에 꿈을 간직할 수 있게 해준 프로그램이 '비긴어게인'이었다. 제가 재밌게 보는 유튜브 채널 '차린 건 쥐뿔도 없지만' 에 나오고 싶다"고 바램을 전했다.밴드계에 첫 발을 내딛은 지금, 이들의 롤모델은 누구일까.데인은 "롤모델은 호주 밴드인 5 seconds of summer다. 가만히 서있어도 너무 멋있더라"면서 팬심을 드러냈다. 영준은 "벨리라는 밴드를 좋아한다. 피아노 했을 때부터는 아노말리를 좋아했다. 사운드적으로 트렌디한 게 공통점이라고 생각한다"고 했다.이날 브라운아이드걸스의 제아가 진행을 맡은 만큼 제아를 롤모델로 꼽는 센스를 발휘하기도 했다.데인은 "국내 롤모델로는 제아 선배님을 꼽고 싶다. 브라운아이드걸스 노래를 학예회에서 듣기도 하고 많이 듣고 자랐다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 "권진아 선배님의 음색을 너무 좋아한다. 인스타 팔로우를 하고 있어서 봤는데 어떻게 저렇게 예쁘게 노래를 하실까 하는 생각이 들어서 많이 좋아한다"고 애정을 드러냈다.영준은 "데이식스 선배님을 굉장히 좋아한다. 2년 동안 노래를 엄청 많이 들었다"면서 "트렌디한 음악을 한다는 수식어를 듣고 싶다"고 덧붙였다.이루고 싶은 목표가 있냐는 질문에 데인은 "뮤지션으로서 당연하게 단독콘서트를 해보고 싶다. 연말에 단독콘서트를 목표로 열심히 해볼 생각이다. 단독콘서트를 한다는 건 그만큼 저희를 사랑해주는 분들도 생겼다는 거고 곡의 레퍼토리도 생겼다는 거니까 열심히 작업하고 싶다"고 자신했다.영준은 "많은 분들이 노래를 들어주시고 좋아해주시면 좋을 것 같다. 곡을 쓰는 밴드이다 보니까 한국 대중음악상 후보에 오르고 싶다"고 포부를 밝혔다.이어 데인은 "이번년도 말에는 어느 위치에서 뭘 하고 있을지 항상 얘기를 많이 한다. 특히 내가 상상을 많이 하는 ENFJ 라 상상이 많이 이뤄지게 노력하고 있다" 고 말해 웃음을 자아냈다.마지막으로 영준은 "라이브 무대나 페스티벌 위주로 할 계획이 있다. 4월 말과 5월 초에 일본 계획을 앞두고 있어서 일본어도 열심히 배우고 있다"고 계획을 밝혔다.한편, NND는 오는 16일 전곡 작사, 작곡한 데뷔 앨범 'Wonder, I' 를 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr