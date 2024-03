싸이커스, 악동들의 폭발적 에너지

싸이커스(xikers)가 컴백 뮤직비디오 티저 영삭을 공개했다.싸이커스는 6일 공식 SNS를 통해 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러(HOUSE OF TRICKY : Trial And Error)' 의 타이틀곡인 '위 돈트 스톱(We Don’t Stop)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.티저 영상은 나란히 서있는 싸이커스의 모습으로 시작돼 눈길을 끈 가운데, 진식이 화면을 향해 펀치를 날리는 동시에 음원의 일부가 흘러나오며 파워풀한 퍼포먼스가 펼쳐졌다.이들은 강렬한 멜로디에 어우러지는 역동적인 안무로 폭발적인 에너지를 선사한 것은 물론, 영상 말미에는 수민이 "We Don’t Stop man"이라고 읊조리며 끝이 난다.앞서 싸이커스가 지난해 8월 발매한 미니 2집 '하우스 오브 트리키: 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)' 첫 타이틀곡 '두 오어 다이(DO or DIE)' 뮤직비디오는 공개 약 22시간 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파했다. 두 번째 타이틀곡 '홈보이(HOMEBOY)'는 그보다 3시간 단축한 약 19시간 만에 조회수 1000만 뷰를 돌파, 자체 최단 기록을 달성했다.미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러'는 세계관의 아이콘인 '트리키(TRICKY)'가 준비한 튜토리얼을 끝내고 본격적으로 싸이커스만의 가능성, 좌표를 찾기 위해 시행착오 속에서 첫 번째 미션을 수행하는 이야기를 담은 앨범이다. 전작과 유기적으로 이어지는 세계관 스토리를 예고한다.한편 싸이커스의 미니 3집 '하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러'는 오는 8일 오후 2시 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr