그룹 하이키가 영어곡으로 차트에서 좋은 성적을 거두고 있다.하이키(H1-KEY, 서이·리이나·휘서·옐)가 지난달 발표한 'H1-KEYnote(하이키노트)' 프로젝트의 첫 번째 싱글 'Thinkin' About You(띵킨 어바웃 유)'는 공개된 지 한 달이 더 지난 현재 오히려 각종 음원 차트에서 순위를 끌어올리고 있다.'Thinkin' About You'는 별다른 프로모션 이벤트가 없었던 데다 영어곡이라는 특성으로 인해 발매 당시 국내 음원 차트에서는 크게 주목받지 못했지만 유튜브 음악 채널 및 K팝 커뮤니티 등에서 리스너들의 입소문을 타면서 차트에서도 본격적인 상승세를 보이기 시작했다.지난달 752위(1월 23일 기준)였던 'Thinkin' About You'의 멜론 일간차트 순위는 이달 들어 가파른 상승 곡선을 그려나갔고, 최근에는 최저 순위 대비 무려 632계단이나 오른 130위(2월 18일 기준)까지 껑충 뛰어올랐다. 핫100 차트 역시 지난달보다 훨씬 높은 순위권에서 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 멜론뿐만 아니라 지니, 유튜브 뮤직 등 주요 음원 차트에서도 하이키의 랭킹은 꾸준한 우상향 그래프를 나타내는 중이다.지난해 '건물 사이에 피어난 장미', 'SEOUL', '불빛을 꺼뜨리지 마'가 연달아 히트하면서 '중소의 기적', '역주행의 아이콘', '믿고 듣는 아이돌' 등의 타이틀을 거머쥔 하이키는 영어곡 'Thinkin' About You'까지 일명 '떡상'시키며 2024년에도 '좋은 음악'이 지닌 힘을 입증하고 있다.한편, 하이키는 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 'H1-KEYnote' 프로젝트의 두 번째 곡 '기뻐(Deeper)'를 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr