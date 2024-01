/ 사진제공=CJ ENM, WAKEONE, LAPONE ENTERTAINMENT

ZEROBASEONE(제로베이스원)이 오는 3월 일본에서 첫 팬콘서트를 연다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오는 3월 23~24일 양일간 일본 K-아레나 요코하마에서 첫 팬콘서트 '2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN'을 개최한다.이에 앞서 ZEROBASEONE은 3월 20일 첫 번째 싱글 'ゆらゆら -運命の花-'(유라유라 -운메이노하나-)를 발매하고 일본에 정식 데뷔한다. 이 싱글에는 동명의 타이틀곡을 포함, 'In Bloom (Japanese ver.)', 'CRUSH (Japanese ver.)' 등 총 3개 트랙이 수록된다.ZEROBASEONE은 지난해 7월 한국에서 발매한 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)'와 11월 발매한 두 번째 미니 앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)'로 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹 최상위권에 안착했다.ZEROBASEONE은 일본 도쿄 돔에서 진행된 '2023 MAMA AWARDS'에도 출격, 본상 '월드와이드 팬스 초이스'와 신인상, 그리고 '페이보릿 뉴 아티스트' 등 총 3관왕을 기록하는 쾌거를 이뤘다.한편, ZEROBASEONE은 'YOUTH IN THE SHADE'에 이어 'MELTING POINT'까지 데뷔 앨범부터 2개 앨범 연속으로 '더블 밀리언셀러'를 달성한 K-POP 최초의 그룹으로 이름을 올렸다. 이후 ZEROBASEONE은 국내 유력 시상식에서 신인상 8관왕을 포함 14개 트로피를 거머쥐었다.