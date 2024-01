방탄소년단 정국. /사진 제공=빅히트 뮤직(BIGHIT MUSIC)

BTS 정국이 영국 오피셜 싱글 톱100에 11주째 이름을 올렸다.27일(한국 시각) 발표된 영국 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 'GOLDEN'의 타이틀곡 'Standing Next to You'가 싱글 톱 100 87위에 자리했다. 이 노래는 지난해 11월 10일 자 싱글 톱100에 6위로 진입한 이래 두 달 넘게 차트에 머물렀다.'Standing Next to You'는 디스코 펑크 장르의 올드스쿨 사운드를 현대적으로 재해석한 곡으로 풍성한 관악기 연주, 터질듯한 퍼커션, 정국의 파워풀한 가창력이 어우러져 폭발적인 에너지를 발산한다. '우리의 사랑은 그 무엇보다 깊기에, 어떠한 역경이 찾아와도 너와 함께 하겠다'고 다짐하는 곡.타이틀 곡을 제외하고도 방탄소년단의 앨범은 모두 꾸준히 사랑을 받고 있는 상황이다. 'GOLDEN'은 지난 26일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 최신 위클리 톱 앨범 글로벌 차트(집계 기간 1월 19~25일) 10위에 올랐다. 방탄소년단의 앨범 'Proof'와 'LOVE YOURSELF 結 'Answer''는 전주 대비 일제히 반등한 36위, 164위를 차지했다.22위에는 정국의 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)', 32위에는 'Standing Next to You', 86위에는 솔로 싱글 '3D (feat. Jack Harlow)', 80위에는 뷔의 첫 솔로 앨범 'Layover'의 수록곡 ‘Love Me Again’, 91위에는 지민의 첫 솔로 앨범 'FACE'의 타이틀곡 'Like Crazy'가 이름을 올렸다. 또한, 지민의 'Like Crazy'는 2023년 3월 24일 음원이 공개된 이후 44주째 차트인 중이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr