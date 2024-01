/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 CIX(씨아이엑스)가 'Lovers or Enemies'를 발매한다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글 앨범 '0 or 1'(제로 오어 원)을 발매한다.'0 or 1'은 CIX가 8개월 만에 발매하는 신보이자 새해 첫 활동이다. 세계관 스토리를 잠시 내려놓고 타이틀곡 'Lovers or Enemies'(러버스 오어 에너미스)와 수록곡 '그림자 (My name is shadow)'를 듣기 편안한 장르의 음악으로 구성했다.먼저 'Lovers or Enemies'는 레트로하면서도 세련된 악기들의 조화가 매력적인 댄스팝 장르의 곡이다. 멤버들의 화음으로 만들어진 훅 파트가 강한 중독성을 지니고 있다. 가사에는 "자 어서 날 안거나 / 내 적이나 되거나"라는 강렬한 선택지와 함께 직설적인 고백을 담아냈다.이어 수록곡 '그림자'는 헌신적인 사랑의 메시지를 풀어냈다. 시적인 표현과 동화같은 피아노 소리가 감정선을 서서히 끌어올린다.완성도 높은 음악과 더불어 유니크한 휴머노이드 콘셉트도 눈길을 끈다. '0 or 1'이라는 이진법만으로 사랑을 배우고 실행하고, 고장나면 FIX(픽스, CIX 팬클럽명)가 필요한 휴머노이드의 면모를 표현한 것. CIX는 뮤직비디오와 무대에서 직접 휴머노이드를 연기했다.CIX의 첫 번째 싱글 앨범 '0 or 1'은 오늘(24일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr