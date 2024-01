/ 사진 = C9엔터테인먼트 제공

그룹 CIX(씨아이엑스)가 타이틀곡 'Lovers or Enemies'의 프리뷰를 공개했다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 19일 0시 공식 유튜브 채널에 첫 번째 싱글 앨범 '0 or 1'(제로 오어 원)의 앨범 프리뷰를 게재했다.이번 앨범 프리뷰를 통해 타이틀곡 'Lovers or Enemies'(러버스 오어 에너미스)와 수록곡 '그림자 (My name is shadow)'의 가사와 멜로디 일부가 처음으로 공개됐다.먼저 'Lovers or Enemies'는 세련된 댄스팝 사운드로 귓가를 사로잡는다. 이와 함께 "자 어서 날 안거나 내 적이나 되거나 이 둘 중에 하나야 더 단순할 순 없잖아 right?"이라는 직설적인 고백이 CIX의 색다른 매력을 예고하고 있다."네 귓가에 Love Love Love Love 알지 Lovers or Enemies"라는 훅 부분에서는 강력한 중독성도 느낄 수 있다. 이어 '그림자 (My name is shadow)'는 몽환적인 무드와 동화 같은 사운드로 짙은 서정성을 지닌 곡이다.CIX는 오는 24일 오후 6시 첫 번째 싱글 앨범 '0 or 1'을 발매하고 8개월 만에 전격 컴백한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr