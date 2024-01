/ 사진제공=플레디스엔터테인먼트

/ 사진제공=플레디스엔터테인먼트

그룹 세븐틴이 TWS(투어스)에게 칭찬했다.TWS(신유·도훈·영재·한진·지훈·경민)는 지난 16일 오후 6시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에 ‘TWS (투어스) Prologue The Full Story’와 17일 0시 미니 1집의 타이틀곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’ 오피셜 티저를 연달아 게재했다.먼저 ‘TWS : Prologue The Full Story’는 지난 2일 공개됐던 ‘TWS Prologue ‘Oh Mymy : 7s’’의 확장판이다. ‘Oh Mymy : 7s (오마마)’ 무대 점검을 앞둔 여섯 멤버의 진솔한 속마음을 비롯해 세븐틴, 한성수 플레디스 엔터테인먼트 마스터 프로페셔널, 방시혁 하이브 의장 등의 피드백이 담겼다.지훈은 무대 점검을 앞두고 “정말 열심히 연습했다. 자신있게 무대를 할 수 있을 것이라고 믿어 의심치 않는다”라며 의욕을 불태웠다. 막내 경민은 “형들 믿고 가겠다”라는 말로 멤버들의 사기를 끌어올렸다. 이윽고 TWS의 ‘Oh Mymy : 7s’ 퍼포먼스가 시작되자 현장에 있던 모든 이들의 관심이 집중됐다. 특히, TWS의 무대를 감상하는 세븐틴 우지, 호시, 승관 등이 TWS의 음악에 맞춰 박자를 타거나 미소 짓는 모습이 포착됐다.TWS 무대 직후 승관은 “(TWS) 고생했다. 너무 든든하다”라고 말했고, 디노는 “풋풋한 감정을 제대로 전달해준 것 같아 정말 리스펙한다. 오히려 (TWS에게서) 배울 점을 느꼈다”라고 칭찬했다. 우지 역시 “서로를 소중하게 생각하는 이 마음을 이어갔으면 좋겠다”라고 TWS에게 진심어린 조언을 남겼다.한성수 플레디스 엔터테인먼트 마스터 프로페셔널은 “좋은 선배가 있다는 건 훌륭한 자산이다. 세븐틴이 어떻게 성장했는지를 충분히 봤으니 선배의 길을 따라서 좋은 음악을 하는 팀으로 성장해 달라”라고 당부했다. 앞서 다른 무대 점검에 등장한 방시혁 하이브 의장은 “연습을 (잘) 해왔기 때문에 자신있게 무대를 할 수 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠다. 연습이 정말 잘 되어 있어서 좋다. 대박나라”라고 TWS를 격려했다.TWS의 미니 1집 ‘Sparkling Blue’의 타이틀곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’는 곡의 청량한 분위기를 느낄 수 있는 경쾌한 멜로디부터 흥을 돋운다. 새 학기 첫 등교를 앞둔 TWS의 설렘과 긴장감이 표현됐다.‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’는 TWS 독자 장르인 ‘보이후드 팝(Boyhood Pop)’ 감성을 제대로 저격하는 곡이다. TWS는 이 곡을 통해 첫 만남의 설렘 속에 마주한 막연함을, 앞으로 함께할 빛나는 나날들에 대한 기대로 극복하는 이야기를 들려줄 예정이다.TWS의 미니 1집 ‘Sparkling Blue’는 오는 22일 오후 6시 전격 공개된다. 이에 앞서 오는 18일 더현대서울에서 팝업 스토어 ‘TWS : THE MUSEUM VISITOR’가 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr