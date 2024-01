/ 사진 = 비트인터렉티브 제공

크로스오버 그룹 포레스텔라(Forestella)가 새 프로젝트 음원을 발매한다.오늘(17일) 포레스텔라(강형호, 고우림, 배두훈, 조민규)가 참여한 'BJJMUSIC Original' 프로젝트의 첫 번째 음원 'Stuck In a Maze'(스턱 인 어 메이즈)가 발매된다.'Stuck In a Maze'는 포레스텔라의 '함께라는 이유', 'For Life'(포 라이프)와 조민규 솔로곡 '라야' 등을 작업한 뮤직 프로듀서 팀 ButterFly(버플)의 새로운 프로젝트인 'BJJMUSIC Original'의 시작을 알리는 곡이다.세련된 강렬함을 느낄 수 있는 'Stuck In a Maze'는 힙한 리듬과 강한 록 사운드를 기반으로 한 업비트 록 장르의 곡이다. 포레스텔라는 하드 록 장르에 팝적인 보컬을 사용해 얼터너티브, 힙합, 댄스, 오케스트라까지 아우르는 도전적인 곡을 매력적으로 완성했다.특히 이번 'Stuck In a Maze'는 지난해 막내 고우림이 입대하기 전에 모든 녹음을 완료해 완전체 포레스텔라의 하모니를 담아냈다. 조민규의 엣지 있는 목소리, 배두훈의 호소력 짙은 팝 보컬, 강형호의 절정에 닿는 록 보이스, 그리고 곡의 메시지를 더욱 진하게 하는 고우림의 로우톤 스피치가 군더더기 없는 완성도를 만든다.음원과 함께 공개되는 'Stuck In a Maze' 뮤직비디오는 세계적으로 일어나고 있는 전쟁을 애니메이션으로 표현했다. 이는 국가, 젠더, 세대 간 등의 모든 갈등에 대한 아픔을 호소하는 것이며, 서로 격려하고 따스함을 나누며 비로소 행복을 찾길 바라는 메시지를 담은 가사의 내용처럼 ButterFly가 추구하는 사랑과 평화에 대한 세계관을 내포하고 있다. ButterFly는 디지털화된 프로그래밍과 AI를 이용해 곡 작업 및 뮤직비디오 작업을 진행하며 색다른 관전 포인트를 만들어냈다.한편, 포레스텔라는 올해 새로운 모습으로 다양한 활동을 펼치고 있다. 막내 고우림은 건강하고 성실하게 군 복무 중이며, 강형호·배두훈·조민규는 각자의 개인 활동과 더불어 최근 KBS 2TV '불후의 명곡'에서 3인 체제로서 명품 무대를 선보이는 등 포레스텔라로도 활발한 활동을 전개하고 있다.포레스텔라가 가창한 'BJJMUSIC Original' 프로젝트의 첫 번째 음원 'Stuck In a Maze'는 오늘(17일) 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr