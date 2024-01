사진 제공 = AOMG

유겸 (YUGYEOM)이 첫 번째 정규앨범 'TRUST ME (트러스트 미)'를 선보인다.16일 GOT7 데뷔 10주년 당일, 유겸의 정규앨범 소식이 공식화되며 글로벌 음악 팬들의 반가움을 자아내고 있다.유겸은 16일 0시 개인 SNS에 데뷔 10주년을 기념하는 손 편지를 게재한 데 이어 낮 12시 소속사 AOMG 공식 SNS를 통해 첫 정규앨범 'TRUST ME'의 공식 티저 이미지를 공개했다.공개된 티저 이미지 속 유겸은 초록색 문을 배경으로 꽃을 들고 커텐 뒤 환한 미소와 장난기 넘치는 표정을 짓고 있다. 특히 그동안 강렬한 퍼포먼스를 보여줬던 모습과는 사뭇 다른 매력으로 눈길을 끌었다.지난 2021년 AOMG에 합류한 유겸은 EP 'Point Of View: U'와 DS 'Take You Down', 'Ponytail', 'LOLO' 등을 차례로 발매하며 글로벌 솔로 아티스트로 입지를 굳건히 했으며, 트렌디한 음악 스타일과 감각적인 퍼포먼스로 국내외 팬들에게 좋은 반응을 얻은 바 있다.지난해 'Ponytail (Feat. 식케이 (Sik-K))'과 'LOLO'로 전 세계 다개국 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 올랐던 유겸이 올해는 정규앨범 'TRUST ME'를 통해 어떤 웰메이드 신곡들을 들려줄지 관심이 쏠린다.유겸의 첫 번째 정규앨범 'TRUST ME'는 오는 2월 21일 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr