싱어송라이터 정세운이 콘셉트 소화력을 증명했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 정세운은 지난 15일 공식 유튜브 채널을 통해 '퀴즈(Quiz)' NOT LIVE CLIP 영상을 공개했다.영상 속 정세운은 길거리, 도서관 등 여러 곳에서 여섯 번째 미니 앨범 타이틀곡 '퀴즈'를 가창하며 다양한 매력을 드러냈다. 특히 정세운은 '퀴즈' 로고를 형상화한 듯한 모양의 인형을 든 채 등장해 궁금증을 안겼고, 마치 영상통화를 하는 듯한 구도와 감미로운 목소리로 설렘을 선사했다.정세운은 다채로운 스타일링으로 콘셉트 소화력 또한 증명했다. 핑크 컬러의 스웨터와 뿔테 안경으로 훈남 바이브를, 퍼플 컬러의 슈트로는 세련미를, 바시티 스타일링으로는 청량한 매력을 한가득 발산했고, 후드와 셔츠 등을 매치한 '남친룩'으로 팬심까지 제대로 저격했다.'퀴즈'는 정세운이 지난 2022년 5월 발매한 다섯 번째 미니 앨범 '웨어 이즈 마이 가든!(Where is my Garden!)' 이후 1년 8개월 만에 선보이는 신보다.동명의 타이틀곡 '퀴즈'는 세상 모든 것에 의문을 가진 정세운이 자신의 방식대로 해답을 제시하는 미디엄 팝 스타일의 곡으로, 정답이 없는 세상에 도전적으로 맞서는 노랫말이 인상적이다. 가수 선우정아가 정세운과 함께 작사·작곡·편곡에 참여했다.'퀴즈'가 공개된 후 중독성 강한 '퀴즈' 챌린지 또한 화제를 모으고 있다. 흥을 돋우는 멜로디와 함께 통통 튀는 손 안무가 강한 중독성을 자아내는 '퀴즈' 챌린지에는 아이브 레이와 장원영, 하이라이트 윤두준, 몬스타엑스 셔누, 김종현, 선우정아, 박소현, 김재환, 청하, 딘딘, 크래비티 정모와 형준, 에이비식스 김동현, 이무진, 우주소녀 다영 등이 참여하며 열풍을 이어가고 있다.한편 정세운은 각종 음악 방송을 비롯해 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 소통하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr